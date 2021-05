Dogecoin est-il mort? Elon Musk et Mark Cuban disent “ tellement non ”

Lorsque Dogecoin (CCC:DOGE-USD) Les passionnés ont créé #DogeDay, beaucoup espéraient que les prix du Dogecoin iraient à 1 $. Même cinquante cents auraient été acceptables.

Source: Shutterstock

Au lieu de cela, le 20 avril a marqué l’un des pires jours jamais enregistrés par Dogecoin. En quelques heures, la pièce était passée de son ouverture d’environ 40 cents à une clôture de 32 cents. À la fin de la semaine, la «pièce de monnaie» avait chuté en dessous de 20 cents, anéantissant 25 milliards de dollars de richesse des investisseurs.

«Il y avait de l’inquiétude avec les grands investisseurs qui avaient de grandes positions que le chien avait son jour à venir et voulait quitter», a déclaré Eric Schiffer, le chef d’une société de capital-investissement appelée The Patriarch Organization.

À toutes fins utiles, il semblait que Dogecoin était mort.

Mais les taureaux d’élan auraient le dernier mot. Alors que des célébrités comme Mark Cuban et Elon Musk ont ​​commencé à tweeter sur la crypto-monnaie, les investisseurs ont commencé à racheter. Presque par magie, les prix des Dogecoin ont recommencé à augmenter.

Désormais, alors que les investisseurs tentent de donner un sens à un actif à «valeur intrinsèque nulle», les investisseurs dynamiques continueront de confondre les actifs traditionnels. Comme cette semaine l’a montré, Dogecoin est peut-être mort – mais pas encore tout à fait.

Prix ​​du Dogecoin: la farce de 40 milliards de dollars dans le monde

La plus grande blague interne de la crypto-monnaie a longtemps dérouté les investisseurs conventionnels. Toutes les pièces ont déjà une valeur intrinsèque nulle et Dogecoin a tenu à satiriser ce fait. Son code original de 2013 attribuait jusqu’à un milliard de pièces par bloc résolu, rendant DOGE pratiquement inutilisable en tant que forme de monnaie.

Avance rapide jusqu’en 2021, cependant, et DOGE est devenu l’un des plus grands producteurs d’argent de l’année. 10 000 $ investis dans Dogecoin au début de l’année se seraient transformés à plus de 870 000 $ à son apogée. Les investisseurs de détail ordinaires sont devenus millionnaires du jour au lendemain.

Technologiquement, Dogecoin a également grandi. Son système de récompense minière autrefois ridicule fonctionne désormais sur un système qui imite un taux d’inflation de 2,5%. Une capacité de «fusion minière» permet également aux mineurs de traiter DOGE en parallèle avec Litecoin (CCC:LTE-USD), augmentant considérablement son pool minier.

Pourtant, les prix du Dogecoin semblent avoir leur propre vie. Ses grandes révisions technologiques en 2014 ont coïncidé avec un énorme effondrement de la valeur. Trois ans plus tard, le contraire était vrai; bien que le développement ait pratiquement cessé au premier trimestre 2017, les prix du Dogecoin augmenteraient de 3700% à la fin de cette année. L’explication de ces mouvements varie, d’un échec Reddit plan d’investissement à une manie de crypto-monnaie plus large.

Récemment, les mouvements de prix DOGE sont devenus encore plus étranges. Le 28 janvier, Tesla (NASDAQ:TSLA) Le PDG Elon Musk a tweeté le premier de nombreux articles faisant référence à Dogecoin – un numéro photoshoppé du magazine «Dogue» avec Cinza the Whippet en couverture. Les prix DOGE ont bondi de 500% le lendemain, créant un schéma de hausse des prix suite à toute mention du nouveau Tweeter-in-Chief.

Source: Thompson .

D’autres célébrités ont depuis sauté à bord. En février, le milliardaire Mark Cuban a déclaré à Forbes qu’il avait acheté Dogecoin pour son fils.

«C’est amusant, c’est excitant et éducatif pour lui», a déclaré Cuban lors de l’interview. “Cela vous donne une meilleure chance de gagner qu’un billet de loterie.”

Cette leçon éducative aurait pu rapporter des milliards aux investisseurs. À la mi-avril, les prix de Dogecoin ont tellement augmenté qu’ils ont brièvement remplacé XRP (CCC:XRP-USD) en tant que quatrième devise du monde.

Les forces motrices du Dogecoin

Lorsque les crypto-monnaies ont décollé au début des années 2010, Bitcoin (CCC:BTC-USD) dominé. La création de nouveaux portefeuilles était un processus fastidieux et peu d’investisseurs se sont aventurés au-delà de ce qu’ils savaient déjà. En tant que tel, Bitcoin a détenu au moins 95% de domination sur le marché jusqu’en 2016.

Cependant, à mesure que des échanges de haute qualité ont commencé à apparaître, l’avance initiale de Bitcoin est devenue moins critique. Les nouveaux échanges ont permis aux clients d’acheter des dizaines de pièces différentes sans créer un nouveau portefeuille pour chaque devise. Les barrières technologiques aux nouveaux altcoins ont commencé à s’effondrer.

À sa place, le pouvoir de la célébrité a commencé à prendre le dessus. Pièces comme Cardano (CCC:ADA-USD), À pois (CCC:DOT-USD) et Stellaire (CCC:XLM-USD) a rapidement gravi les échelons de la crypto grâce à ses équipes de développement toutes étoiles.

Dans certains cas, la technologie ne semblait même pas avoir d’importance. En mars, Tron (CCC:TRON-USD) Le PDG Justin Sun a fait la une des journaux après avoir perdu une vente aux enchères très médiatisée de 69 millions de dollars pour l’œuvre d’art NFT (jeton non fongible) la plus chère à ce jour. La devise du célèbre «hype man of the century» allait presque quadrupler à la mi-avril, malgré les graves problèmes de plagiat de Tron (Sun continuerait à blâmer cela sur une mauvaise «traduction»).

Aujourd’hui, ces mêmes forces de célébrités font maintenant grimper les prix des Dogecoin. Peu importe que Dogecoin n’ait pratiquement pas d’équipe de développement, ni que sa technologie soit pratiquement identique à celle de Litecoin. Au fur et à mesure que de plus en plus de noms de haut niveau se joignent à eux, le prix de la crypto-monnaie ne semble aller que dans une direction: à la hausse.

L’élan devient la force motrice

L ‘«effet de célébrité» de Dogecoin a également coïncidé avec un changement plus large vers l’investissement dynamique – un sous-produit du rôle des médias sociaux dans la promotion des crypto-monnaies. De nombreuses pièces ont maintenant des bases de fans dédiées qui créent involontairement des boucles de rétroaction sur le prix d’une pièce. La hausse des prix attire plus d’intérêt sur les médias sociaux, ce qui incite davantage d’acheteurs à adhérer, etc.

Les résultats ont été tout simplement époustouflants. Un investisseur qui a acheté l’une des 10 nouvelles pièces mentionnées dans le top 10 sur Twitter à la mi-2020 aurait pu voir son investissement tripler le rendement de Bitcoin. (Une seule de ces offres initiales de pièces de monnaie, ou ICO, généralement risquées, chuterait par rapport à son prix initial.)

La montée en puissance de l’investissement dynamique a même pris au dépourvu plusieurs investisseurs crypto expérimentés. En mai 2020, Cryptolab Capital, basée en Californie, a fermé ses portes après une série de retours de Bitcoin médiocres. Des entreprises comme Virgil Capital auraient recours à la fraude pour maintenir l’illusion du succès.

Momentum, cependant, est une épée à double tranchant. Les mêmes investisseurs «chauds» sont souvent les premiers à vendre, créant une spirale descendante incessante. C’est pourquoi la baisse de 50% de Dogecoin la semaine dernière a inquiété les investisseurs. Sans intervention, la pièce allait sûrement chuter davantage.

Elon Musk à la rescousse

Heureusement pour les détenteurs de Dogecoin, cependant, les soutiens de la pièce avaient d’autres plans. Alors qu’Elon Musk et d’autres célébrités se sont tournés vers les médias sociaux pour le soutenir, les prix de DOGE ont commencé à augmenter. Au moment où Musk a tweeté «The Dogefather» à 2 h 20 le 28 avril, les prix atteindraient 32 cents le lendemain matin.

Pour Dogecoin, ces récupérations sont importantes. La plupart des investisseurs en crypto-monnaie en fin de partie sont des «acheteurs qui cherchent à gagner de l’argent», note Richard Partington, correspondant économique chez The Guardian. Les baisses de prix ont tendance à déclencher davantage de ventes.

Le volume des échanges fait l’affaire. La course initiale de DOGE à 40 cents a coïncidé avec une vague d’achats. Avec la baisse des prix, les volumes sont restés élevés. En d’autres termes, les investisseurs vendaient plus vite que les nouveaux acheteurs.

Les chartistes frustrent souvent les sélecteurs de valeurs fondamentales avec des termes comme «évasions» pour décrire les gains de prix initiaux menant à de nouvelles hausses (ou vice versa à la baisse). Dans le cas de Dogecoin, ils ont raison: un petit coup de pouce d’un tweet au bon moment peut devenir le catalyseur pour envoyer DOGE sur la lune.

Alors, avec Dogecoin, investissez de manière réfléchie. Ce ne sont plus les investisseurs qui contrôlent la fusée; ce sont les célèbres bailleurs de fonds qui soutiennent la devise de cet étrange nouveau monde.

A la date de publication, Tom Yeung ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.