Dogecoin est-il mort ? Quand DOGE Price sortira-t-il de la consolidation ?

Le procès XRP déposé par la SEC contre Ripple touche à sa fin, et près de 9 mois de va-et-vient, les experts se sont penchés sur l’issue possible de l’affaire. Le dernier développement dans l’affaire Ripple vs SEC a vu les défendeurs déposer une autre requête sous scellés pour deux pièces à conviction de l’Interrogatories […] More