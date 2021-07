Dogecoin est-il une bonne opportunité d’investissement en juillet 2021 ? Invezz

Dogecoin DOGE / USD s’est affaibli par rapport aux sommets historiques supérieurs à 0,73 $, enregistrés le 8 mai, en dessous de 0,17 $, le prix actuel oscillant autour de 0,21 $. Dogecoin pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours, le niveau de support critique est à 0,15 $, et si le prix le dépasse, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,10 $ ou même inférieur.

Analyse fondamentale : la mise à jour Dogecoin arrive bientôt

Dogecoin est un dérivé de Luckycoin qui a commencé à susciter l’intérêt des commerçants après les commentaires d’Elon Musk. Elon Musk a acheté Dogecoin pour son fils et a déclaré que la seule chose qui empêche cette monnaie de devenir la “monnaie officielle d’Internet” est son niveau élevé de concentration parmi quelques riches.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Dogecoin a des intervalles de bloc d’une minute, ce qui le rend plus rapide que les autres blockchains, mais il existe toujours un niveau d’incertitude entourant ce projet. Dogecoin est tombé de ses sommets historiques en mai 2021, et le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas terminé.

La semaine dernière, le crypto YouTuber Matt Wallace a déclaré que la mise à jour Dogecoin arriverait bientôt, ce qui fera de DOGE l’une des devises les plus utilisées dans le monde. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a de nouveau déclaré qu’il restait optimiste quant à l’avenir de Dogecoin, qui pourrait battre Ethereum et Bitcoin après un changement de protocole.

“Bitcoin et Ethereum recherchent un système de transaction multicouche, mais le taux de transaction de la couche de base est lent et le coût de transaction est élevé. Il y a du mérite (à mon avis) que Doge maximise le taux de transaction de la couche de base et minimise le coût de transaction avec des échanges agissant comme la couche secondaire de facto », a déclaré Elon Musk.

Dogecoin pourrait à nouveau atteindre les niveaux que nous avons vus en avril 2021, mais cela ne se produira certainement pas dans les prochaines semaines ou même les prochains mois. Les investisseurs doivent également garder à l’esprit que si le prix du Bitcoin tombe à nouveau en dessous du support de 30 000 $, cela influencera négativement Dogecoin.

Analyse technique : 0,15 $ représente un niveau de support élevé

Le marché des crypto-monnaies est toujours sous pression et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour investir dans Dogecoin (DOGE). Le risque d’une nouvelle baisse n’est pas encore écarté et les prix pourraient mettre longtemps à se redresser davantage.

Source des données : tradingview.com

Le niveau de support critique se situe à 0,15 $, et si le prix le dépasse, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,10 $ ou même moins.

résumé

Dogecoin est tombé de ses sommets historiques en mai 2021, et il faudra peut-être beaucoup de temps pour que les prix connaissent une nouvelle reprise. Le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas terminé, et les investisseurs devraient considérer que si le prix de Bitcoin tombe à nouveau en dessous du support de 30 000 $, Dogecoin pourrait être à des niveaux de prix beaucoup plus bas. La bonne nouvelle est que la mise à jour Dogecoin arrive bientôt, tandis qu’Elon Musk a déclaré que Dogecoin pourrait battre Ethereum et Bitcoin après un changement de protocole.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent