Dogecoin est la monnaie idéale pour les États-Unis d’Amérique en 2021 ⋆ .

par Michael Snyder, The Economic Collapse Blog:

Si vous vouliez concevoir une monnaie parfaite pour la farce qu’est devenue notre système financier, vous ne pouviez pas faire mieux que Dogecoin. Il a été créé comme une blague, il n’a aucune valeur réelle, mais les investisseurs l’avalent fébrilement comme s’il s’agissait du plus grand investissement que nous ayons jamais vu. Beaucoup de gens parlent de la «bulle Bitcoin», mais Bitcoin n’a progressé que d’environ 600% au cours des 12 derniers mois. Dogecoin a augmenté d’environ 18000% au cours de la dernière année, même s’il n’y a aucune restriction sur le nombre de Dogecoins pouvant éventuellement être créés. Il n’y a absolument aucune raison pour qu’un investisseur rationnel investisse un seul centime dans Dogecoin, et pourtant il ne cesse d’augmenter. En fait, à un moment donné cette semaine, Dogecoin avait une valeur marchande totale «de près de 42 milliards de dollars»…

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Initialement commencé comme une blague en 2013, le dogecoin est maintenant la sixième plus grande pièce numérique avec une valeur marchande totale de près de 42 milliards de dollars, selon CoinGecko. Il tire son nom et sa marque du mème «Doge», qui représente un chien Shiba Inu aux côtés de phrases absurdes dans un texte multicolore.

Il m’est difficile de croire que les «investisseurs» sont aussi incroyablement stupides.

Dogecoin était juste censé être un mème, mais grâce à la promotion incessante du «Dogefather», un «investisseur» a vu la valeur de ses avoirs Dogecoin passer à 11 milliards de dollars…

Le premier milliardaire de dogecoins au monde a vu son stock grimper à 11 MILLIARDS de dollars alors que la crypto-monnaie «blague» explose après qu’Elon Musk se soit surnommé le «Dogefather». Sa valeur a explosé après que le magnat Tesla se soit prononcé avant une apparition très médiatisée sur SNL suggérant qu’il pourrait en parler dans l’émission à succès regardée par des millions de personnes.

Cette explosion d’intérêt pour Dogecoin va évidemment inciter les mineurs de Dogecoin à travailler plus dur que jamais.

Et contrairement à Bitcoin, les mineurs Dogecoin peuvent continuer à créer plus de jetons pour toujours et à jamais …

À l’origine, Dogecoin avait une limite stricte de 100 milliards de jetons, similaire au plafond de Bitcoin de 21 millions de jetons. Cependant, les développeurs ont modifié leurs plans en 2014, éliminant les contraintes d’approvisionnement. En d’autres termes, tant que les mineurs continueront à construire la blockchain, davantage de Dogecoin continueront à apparaître. En fait, chaque fois qu’un bloc est vérifié, le mineur reçoit une récompense fixe de 10000 jetons Dogecoin. À moins que le code ne soit réécrit, cela durera indéfiniment. C’est un défaut critique.

«Un défaut critique»?

C’est un euphémisme.

Mais bien sûr, ce qui arrive à Dogecoin est la même chose qui arrive à notre système financier dans son ensemble. Nos dirigeants à Washington ont créé, emprunté et dépensé de l’argent à un rythme absolument insensé, et les chiffres dont nous sommes maintenant témoins auraient été inimaginables à un moment donné …

Sur le plan budgétaire, le Congrès a alloué quelque 5,3 billions de dollars à l’amélioration de l’indemnisation du chômage ainsi qu’à divers autres programmes de dépenses qui ont contribué à faire passer le déficit du budget fédéral à 1,7 billion de dollars au premier semestre de l’exercice 2021 et à faire grimper la dette nationale à 28,1 billions de dollars. . Le Congrès envisage également un plan d’infrastructure de 1,8 billion de dollars de la Maison Blanche. La Fed a également réussi, abaissant son taux d’emprunt à court terme de référence à près de zéro et achetant pour près de 4 000 milliards de dollars d’obligations, portant son bilan à un peu moins de 8 000 milliards de dollars.

Presque tout le monde se réjouit du fait que le bilan de la Fed augmente considérablement.

Et presque tout le monde applaudit tout «l’argent gratuit» que le gouvernement fédéral distribue.

Mais la vérité est que nous empruntons la même voie que tant d’autres nations en difficulté ont empruntées tout au long de l’histoire, et il est impossible que cette histoire se termine bien.

Comme je l’ai détaillé dans des articles récents, nous commençons déjà à voir une inflation très douloureuse, et les grandes entreprises avertissent maintenant que l’inflation est encore plus en cours…

Le papier hygiénique, les produits de soins pour bébés, les boissons gazeuses et de nombreux autres produits du quotidien sont sur le point de devenir plus chers. Procter & Gamble, Kimberly-Clark et Coca-Cola ont tous averti qu’ils augmenteraient les prix de bon nombre de leurs produits à mesure que les coûts des matières premières augmenteraient. Le plastique, le papier, le sucre, les céréales et d’autres produits de base deviennent tous plus chers à mesure que la demande dépasse l’offre. Les entreprises paient également plus pour le transport maritime à mesure que les coûts du carburant augmentent et que les ports subissent des retards plus longs en raison de la congestion.

Oui, vous pouvez applaudir lorsque vous recevez un chèque de quelques milliers de dollars par la poste du gouvernement, mais ce n’est qu’un taux de sucre temporaire.

Malheureusement, l’augmentation spectaculaire du coût de la vie que nous commençons à connaître sera permanente.

Bien sûr, ce n’est pas seulement le gouvernement américain qui adopte ce genre de comportement. Les gouvernements du monde entier inondent leurs systèmes financiers d’argent, ce qui ouvre la voie à des prix alimentaires beaucoup plus élevés et à des «périodes de troubles sociaux»…

Aujourd’hui, Jim Reid de DB a choisi ce graphique comme son «graphique du jour», répétant ce que les lecteurs savent déjà, à savoir que l’indice spot de l’agriculture de Bloomberg a augmenté d’environ 76% d’une année sur l’autre, notant que «c’est la plus forte hausse annuelle depuis près d’une décennie, et il n’y a que quelques autres épisodes comparables depuis le début de l’indice en 1991. » Comme nous, Reid tente alors patiemment d’expliquer à tous les idiots – comme ceux employés dans l’immeuble Marriner Eccles – que l’importance de cette flambée record «Va bien au-delà de votre magasin hebdomadaire, car il existe une littérature abondante reliant la hausse des prix alimentaires à des périodes de troubles sociaux.»

Inutile de dire que le scénario que nous voyons se dérouler sous nos yeux est parfaitement conforme aux avertissements que j’ai émis dans mon dernier livre.

En savoir plus @ TheEconomicCollapseBlog.com