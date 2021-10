Dogecoin est prêt pour un rallye de 500 à 1 000 % sur plusieurs mois s’il atteint ce niveau, déclare l’analyste crypto Justin Bennett

L’analyste du marché de la crypto, Justin Bennett, pense que Dogecoin (DOGE) est prêt pour un rallye massif s’il récupère avec succès un niveau clé et le reteste comme support.

L’analyste dit à ses 78 000 abonnés sur Twitter qu’il pense que l’actif cryptographique meme Dogecoin pourrait commencer une augmentation de 500 à 1000% sur plusieurs mois s’il peut récupérer le niveau de 0,24 $.

«DOGE a juste besoin de supprimer cette zone au-dessus de 0,24 $.

Faites cela, et un rallye de plusieurs mois commence, IMO (à mon avis).

Probablement 500 à 1000% de hausse si cela se confirme.

Source : Justin Bennett/Twitter

Selon l’analyse de Bennett, si DOGE peut franchir 0,24 $, il s’attend à une pompe de courte durée à un sommet précédent à 0,26 $ avant de retester 0,24 $ et de monter plus haut. Au moment de la rédaction, Dogecoin se négocie à 0,236 $, selon CoinGecko.

Le stratège du marché de la cryptographie examine également le graphique quotidien de Dogecoin, où l’actif cryptographique meme s’enroule et forme un grand motif triangulaire. La formation d’un triangle dans une tendance haussière suggère la poursuite haussière d’un actif une fois qu’il sort sa résistance diagonale. Selon le graphique de Bennett, DOGE a imprimé le même motif deux fois cette année. Dans les deux cas, des accélérations massives ont suivi l’évasion.

Source : Justin Bennett/Twitter

Dans un récent numéro de son analyse de marché sur la newsletter Cryptocademy, Bennett met en évidence trois objectifs de prix clés que DOGE doit atteindre, en supposant qu’il puisse confirmer une cassure au-dessus de 0,245 $.

« Si cela dépasse le seuil, des objectifs tels que 0,32 $, 0,42 $ et 0,57 $ sont à portée de main.

Cependant, gardez à l’esprit qu’une clôture quotidienne au-dessus de la ligne de tendance supérieure près de 0,245 $ est nécessaire pour confirmer la cassure. »

Source : cryptocademy.com

En regardant DOGE contre BTC (DOGE/BTC), Bennett prédit que la paire sortira d’une formation massive de coin descendant qui se développe depuis juin.

« Ce n’est pas seulement DOGE contre l’USD non plus.

Ce coin descendant sur DOGEBTC est ridicule.

Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne monte en flèche, IMO.

Source : Justin Bennett/Twitter

La formation de biseau descendant est un modèle d’analyse technique qui suggère également un mouvement à la hausse une fois la cassure confirmée.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité



Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Formatoriginal/Tuso chakma