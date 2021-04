Dogecoin est susceptible de continuer à surpasser Bitcoin et Ethereum

Si vous voulez une crypto-monnaie qui a extrêmement bien fonctionné et qui est susceptible de continuer à surpasser les autres cryptos, regardez Dogecoin (CCC:DOGE-USD). Voici un exemple simple. Jusqu’à présent cette année, Dogecoin, à 0,072 $, à partir du 12 avril à midi, est presque 12 fois son prix de 0,0057 $ à la fin du 31 décembre 2020. Cela représente un gain de valeur de 1163% sur cette période.

Par contre, Bitcoin (CCC:BTC-USD) est en hausse de seulement 104% depuis le début de l’année. La première crypto-monnaie a terminé 2020 à 29374 $ par Bitcoin, mais est maintenant un peu plus de 60000 $. Même Ethereum (CCC:ETH-USD) est en hausse de seulement 193% depuis le début de l’année, passant de 730,37 $ à la fin de l’année dernière à 2142,79 $ aujourd’hui.

En d’autres termes, ces deux crypto-monnaies bien connues ont également eu une performance stellaire cette année, du moins par rapport aux actions, aux obligations et à l’or. Mais ils n’ont pas augmenté autant que Dogecoin.

Raisons de la surperformance de Dogecoin

Cela pourrait être dû en partie au fait que Dogecoin a une capitalisation boursière beaucoup plus petite que Bitcoin ou Ethereum. Par exemple, CoinMarketCap.com rapporte que Dogecoin est le 17e plus grand crypto contre le premier et le deuxième pour les cryptos BTC et ETH. Dogecoin a une capitalisation boursière de 9,2 milliards de dollars. Cela se compare à 1122 milliards de dollars pour Bitcoin et 247,27 milliards de dollars pour Ethereum.

En d’autres termes, il pourrait être un peu plus difficile pour les cryptos plus volumineux de monter aussi vite qu’un crypto plus petit tel que Dogecoin. Ceci est également en quelque sorte confirmé par le volume des transactions. CoinMarketCap.com indique qu’au cours des dernières 24 heures, 4,6% de la capitalisation boursière de Bitcoin a été négociée.

En revanche, 35% de la valeur marchande de Dogecoin a été négociée au cours des dernières 24 heures.

Une autre raison est la différence de l’offre, pas seulement de la demande. Par exemple, Dogecoin libère 5 milliards de Dogecoin chaque année pour être exploités de manière continue. Il s’agit essentiellement d’une contrainte d’offre légèrement inflationniste. J’ai écrit à ce sujet dans mes deux derniers articles sur Dogecoin.

En revanche, Bitcoin a une structure d’offre déflationniste. Il dispose d’un nombre limité de Bitcoin (21 millions) qui peuvent être exploités au cours de sa vie. Si la surperformance de Dogecoin se poursuit au fur et à mesure que sa capitalisation boursière augmente, cela aura tendance à donner plus de crédit aux cryptos de l’offre inflationniste.

La dernière raison de la surperformance de Dogecoin est qu’un groupe possède une grande partie des Dogecoins. Comme je l’ai mentionné dans mon dernier article, le Wall Street Journal a rapporté le 17 février qu’un individu possède jusqu’à 28% de l’offre totale de Dogecoins.

Que faire avec Dogecoin

La plupart des personnes qui envisagent d’investir dans Dogecoin ne devraient le faire qu’en tant que position diversifiée parmi d’autres crypto-monnaies. N’oubliez pas que la volatilité à la hausse peut tout aussi facilement se traduire par un énorme risque de baisse.

Par exemple, définir la valeur en dollars de Dogecoin en tant que pourcentage de l’exposition totale à la crypto-monnaie que l’on souhaite avoir est une bonne politique de diversification à suivre.

Je ne voulais pas en parler, mais je suppose que cela ne peut être évité. Une dernière raison majeure de la volatilité de Dogecoin est ce que j’appellerais l’effet Musk. Il a beaucoup insisté sur le soutien de la crypto-monnaie – mais parfois avec une sorte d’inclinaison ironique dans ses remarques. Dernièrement, ses tweets sur Dogecoin semblent être plus sérieux. Le magazine de Barron en a pris note. Ils ont souligné le 15 mars que Musk avait passé une bonne partie du week-end à tweeter sur Dogecoin.

Ce que je dis, c’est de ne pas acheter de Dogecoin simplement parce qu’Elon Musk tweet à ce sujet. Pour autant que nous sachions, il est la personne qui possède 28% du Dogecoin et qui parle de son livre.

Dans tous les cas, j’ai souligné les différentes raisons pour lesquelles les gens achètent Dogecoin. Ces raisons auront tendance à persister tant que la valeur de la crypto-pièce continuera de croître. En ce sens, il surclassera. Mais regardez ci-dessous. Il pourrait également surperformer à la baisse.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur Bitcoin et Ethereum.