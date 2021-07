Dogecoin est uniquement pour les échangistes à ce stade

Comme la crypto-monnaie blague qui n’est plus une question de rire, le plus grand risque pour Dogecoin (CCC :DOGE-USD) est que son histoire pourrait s’arrêter là. Cendres en cendres, poussière en poussière comme diront certains.

Source : Shutterstock

Au moment où j’écris ceci, cependant, l’enthousiasme pour la cryptographie est fort. Après une évolution inquiétante des prix la semaine dernière, le marché connaît un début positif cette semaine. Mais si vous envisagez de plonger dans Dogecoin – peut-être parce que FOMO (peur de rater) fait son entrée – vous voudrez peut-être reconsidérer.

Son prix en baisse dit tout

Premièrement, les transactions spéculatives dans le domaine des actions mèmes n’ont pas bien fonctionné récemment. Ne vous méprenez pas, dans l’ensemble, ces actions ont généré des gains fantastiques pour les spéculateurs. Mais certains des stocks de mèmes les plus populaires ont maintenant du mal à obtenir un support technique.

Dogecoin est dans une situation similaire. D’où je me tiens, les données en temps réel de Coinmarketcap.com révèlent que la performance de DOGE sur sept jours est de 22,5%. C’est une rentabilité incroyable. Mais vous devez mettre ces informations dans leur contexte pour obtenir toute l’histoire.

Au plus fort, Dogecoin se négociait à environ 74 cents sur de nombreuses bourses. Par rapport à son prix actuel d’environ 25 cents, vous envisagez une perte d’environ 65%. Ce type de volatilité n’est pas quelque chose que vous pouvez passer sous silence, surtout lorsque de nombreux jeunes mettent tout ce qu’ils peuvent dans DOGE.

Deuxièmement, Dogecoin a déjà signalé qu’il baissait. Comme je l’ai écrit pour Blockster.com, DOGE a imprimé un motif tête et épaules (H&S). Et je dirais que ce n’est pas seulement un modèle H&S de variété de jardin, mais un modèle classique – avec des tendances de volume le confirmant. Ainsi, cela n’a pas de sens de faire un pari long sur Dogecoin.

Dogecoin pourrait-il avoir une autre bouchée à l’os?

Bien que je sois très sceptique quant au fait que Dogecoin puisse s’élever au-dessus de la boue, je ne veux pas dire que cela n’arrivera jamais. Sur le marché sauvage de la cryptographie, être absolutiste dans les deux sens ne demande qu’à manger du corbeau. Pour l’avoir fait tant de fois auparavant, j’hésite à l’ajouter à mon alimentation habituelle.

Par conséquent, je vais admettre ceci : si vous voulez trader le Dogecoin, il y a plus qu’assez de volatilité pour capturer des profits rapides. Mais le fait est que vous devez faire preuve de diligence raisonnable et en savoir plus sur DOGE, mais aussi sur les lois restreignant le day trading. L’Autorité de régulation du secteur financier (FINRA) offre un aperçu de cette pratique.

Maintenant, vous pourriez dire que les crypto-monnaies ne sont pas des actions et donc, en théorie, les règles de day trading ne devraient pas s’appliquer à elles. Spirituellement, je suis d’accord. Mais l’IRS ne se soucie pas de ce que je pense – et quelque chose me dit que l’agence fiscale va être très mécontente des déclarations de 2021.

Quoi qu’il en soit, DOGE est juste assez étrange et spéculatif pour qu’il puisse monter plus haut, même si d’autres cryptos établis dégringolent. Gardez à l’esprit cette friandise intéressante de l’histoire de la blockchain : en septembre 2017, le New York Times a posé la question de savoir si le secteur de la cryptographie était dans une bulle. Les lecteurs semblaient le penser dans le cas de Dogecoin, et son créateur a averti que le reste du secteur n’était pas loin derrière.

Moins de quatre ans plus tard, le marché ressemble à du déjà vu. Mais il y a deux plats à emporter ici. Côté négatif, on sait avec le recul que les signes étaient corrects : le secteur de la crypto était dans une bulle. Mais sur le plan positif, cette circonstance prouve que des bulles discernables peuvent encore atteindre des hauteurs incroyables avant d’éclater.

Dogecoin: Seulement pour le 1%

Techniquement, il y a une chance non nulle que Dogecoin augmente à partir d’ici. Mais le débat est de savoir à quel point ce chiffre est proche de 100 %. Pour moi, je ne suis pas sûr que ce soit même près de la barre des 50/50.

Pour déterminer le potentiel de Dogecoin, je reviens au modèle H&S. L’encolure de la configuration suggère que la résistance à la hausse se situe maintenant entre environ 36 et 40 cents. Donc, à moins que DOGE ne dépasse ce seuil – disons qu’il passe à 45 cents – je ne suis pas intéressé à mettre (plus) de l’argent en danger.

Ce que je peux confortablement dire, c’est que le mème d’inspiration canine ne convient pas à 99% des investisseurs. Mais si vous êtes le 1% qui veut se balancer pour les clôtures, allez-y.

Prêt à commencer à trader des crypto-monnaies mais vous ne savez pas quoi acheter ? Thomas Yeung a trouvé Dogecoin avant qu’il n’augmente de 8 000 %… Cardano avant qu’il n’augmente de 460%… et Ripple avant qu’il n’augmente de 480%. Maintenant, dans un nouveau rapport, il nomme 13 de ses crypto-monnaies préférées – des jetons qui pourraient monter aussi haut que DOGE. Réclamez votre COPIE GRATUITE ici.

À la date de publication, Josh Enomoto occupait une position LONGUE dans DOGE. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.