Dogecoin et Shiba Inu maintenant disponibles sur GameStop par Flexa

Le géant américain de la vente au détail de jeux GameStop a annoncé avoir accepté Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Decentraland (MANA) et d’autres crypto-monnaies. Via le réseau de paiement Flexa Que le jeu commence !

Plus précisément, l’application mobile « Spedn » de Flexa peut désormais être payée en Bitcoin, Dogecoin et autres crypto-monnaies dans tous les magasins GameStop aux États-Unis. En outre, Flexa a également ajouté la prise en charge d’autres crypto-monnaies connexes.

Très important, Flexa garantit que les transactions de crypto-monnaie sont effectuées pour des applications du monde réel en tirant parti de son jeton AMP. Et ainsi, boostez les transactions instantanées et sécurisées.

En fait, le réseau convertit automatiquement les crypto-monnaies en fiat afin que les détaillants n’aient pas à faire face à la volatilité associée aux crypto-monnaies. Les paiements instantanés sont facilités à l’aide d’AMP, un token ERC-20 qui fonctionne comme une garantie collaborative.

Selon les données de CoinMarketCap, AMP est le 65e plus gros jeton avec une capitalisation boursière d’environ 2 milliards de dollars.

GameStop accepte Dogecoin et Shiba Inu comme moyen de paiement

Tout d’abord, commençons par parler de GameStop. Vous en avez probablement déjà entendu parler, car c’est un magasin américain qui vend des jeux, des consoles et d’autres appareils électroniques.

Quant au réseau de paiement Flexa, il a été lancé en mars 2019. Ce qui permet à ses utilisateurs de dépenser du Bitcoin et diverses autres crypto-monnaies dans des magasins physiques.

Pour en revenir au fait, Flexa, un réseau de paiement en crypto-monnaie soutenu par Gemini, aurait confirmé que le détaillant américain de jeux vidéo GameStop était revenu à sa liste de marchands pris en charge.

Soit dit en passant, Flexa a récemment ajouté plusieurs crypto-monnaies liées au métaverse à sa plate-forme. Par exemple, Axie Infinity Shard (AXS) et Decentraland (MANA). Ces jetons ont fait la une des journaux plus tôt cette année en raison de leurs gains énormes.

Flexa ajoute la prise en charge de SHIB

Cela signifie que les détenteurs de pièces meme peuvent désormais les dépenser dans environ 40 000 magasins aux États-Unis.

Ainsi, la longue liste de marchands pris en charge comprend GameStop, le détaillant de luxe Nordstrom et la société de rénovation domiciliaire Lowe’s. Aussi, le détaillant d’animaux Petco, la société de meubles Bed Bath & Beyond. De même, la chaîne de magasins de beauté Ulta Beauty, la chaîne de cinémas Regal Cinemas. Et de nombreux autres grands détaillants.

Fait amusant, Starbucks a également participé à un test de l’application, mais celle-ci a rapidement été retirée de la liste des marchands disponibles. Malgré la photo virale montrant les jumeaux Winklevoss effectuant un paiement à l’aide de l’application.

Enfin, en adoptant la solution de paiement fournie par Flexa, GameStop donne un élan significatif à l’adoption de ces crypto-monnaies.

Je dis au revoir avec cette phrase d’Aldous Huxley : « Les faits ne cessent pas d’exister, même s’ils sont ignorés.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport