Dogecoin et Shiba Inu passent en direct sur l’échange indien Unocoin

Dogecoin (DOGE / USD) et Shiba Inu (SHIB / USD) ont été les deux plus grandes pièces de monnaie de l’industrie de la cryptographie, et bien que DOGE ait des années et des années de plus que SHIB, la popularité de la plus jeune pièce a monté en flèche et rapidement. rival de la plus ancienne monnaie. Certains disent même que SHIB pourrait être le tueur de DOGE, bien que cela reste à voir.

Pour le moment, les deux sont relativement égaux, confirmé par le fait qu’ils ont tous deux été récemment cotés à la bourse indienne Unocoin, selon l’annonce de la société lundi.

Salut les amis, #doge et #SHIB sont enfin en direct sur Unocoin. #bitcoin #dogecoin #shibanu #memes #investissement #cryptomonnaie 1/2 pic.twitter.com/SoXPfCJMk6 – Unocoin : Achetez Bitcoin & Crypto en Inde 🇮🇳🥇🟠📱 (@Unocoin) 13 décembre 2021

Avec la liste, les utilisateurs d’Unocoin peuvent désormais échanger DOGE contre la roupie indienne. SHIB, en revanche, n’a pas obtenu de paire fiat pour le moment. Cependant, les commerçants intéressés peuvent l’acheter en échange de Tether, qui est une pièce stable pour la plupart de l’industrie de la cryptographie.

SHIB devient de plus en plus populaire en Inde

Étant le plus grand échange cryptographique en Inde, Unocoin, qui a été fondé en 2013, est devenu une sorte de Coinbase indien. Il y a à peine deux mois, en octobre 2021, il a ajouté la prise en charge des transactions UPI (Unified Payment Interface), permettant aux utilisateurs de déposer de la monnaie fiduciaire sur la plate-forme beaucoup plus rapidement que jamais.

Bien que SHIB ne soit associé à aucune devise fiduciaire sur la plateforme, il est indéniable que la devise a fait de grands progrès sur les échanges indiens, notamment depuis octobre. La pièce a connu un rallye massif il y a deux mois, juste après que ZebPay l’ait répertoriée. Il a également été intégré en novembre par la première licorne crypto indienne, CoinDCX.

Cela étant dit, le pays est sur le point de rendre publique sa facture cryptographique, à condition que le cabinet de l’union lui donne le feu vert. Alors que l’on croyait initialement que toutes les monnaies privées seraient interdites par le projet de loi, il semble qu’en réalité, le projet de loi pourrait simplement tenter de réglementer la classe d’actifs naissante, plutôt que de l’interdire. Cependant, ceux qui tentent d’enfreindre les règles s’exposeront à des sanctions strictes, avec des amendes pouvant aller jusqu’à 2,63 millions de dollars, soit 200 millions d’INR. En dehors de cela, ceux qui enfreignent les règles peuvent également s’exposer à un an et demi de prison.

