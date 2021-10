Dogecoin et Shiba Inu prouvent qu’il peut y avoir deux meilleurs chiens

C’est drôle de penser que Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) était autrefois considéré par certains commerçants comme un simple clone de Dogecoin (CCC :DOGE-USD). Dernièrement, il y a eu un « flippening » car la valeur du buzz de Shiba Inu a en fait dépassé celle de Dogecoin, et depuis le 27 octobre, le flippening est là.

Les foules sont inconstantes, mais cela ne signifie pas que vous devez l’être. Il y a de la place pour plus d’un altcoin sur le thème canin dans le monde, après tout.

Il est parfaitement normal de détenir à la fois DOGE et SHIB dans votre portefeuille de crypto-monnaie. Ni l’un ni l’autre n’est « meilleur » que l’autre ; ils sont juste différents.

En effet, il y a un milliardaire célèbre (quoique quelque peu excentrique) qui montre apparemment sa loyauté envers Dogecoin. D’ailleurs, un récent sondage montre que cette pièce est encore assez populaire aux États-Unis, malgré la concurrence de Shiba Inu.

Analyser le prix Dogecoin

Tout tourne autour de ce dollar tout-puissant. Même lors de son rallye le plus fou de mai de cette année, DOGE n’a toujours pas réussi à atteindre le prix cible de 1 $.

Pour ce que ça vaut, Dogecoin a atteint un sommet sur 52 semaines d’environ 74 cents en mai. Ce n’est pas trop mal pour une pièce qui coûtait moins d’un centime à la fin de 2020.

Après s’être effondré à 17 cents au cours de l’été, DOGE a doublé à 35 cents avant de s’écraser à nouveau.

Cela devrait servir de leçon aux futurs traders de crypto-monnaie qui ne réalisent pas pleinement à quel point ces actifs peuvent être volatils.

Le point ici est, ne chargez pas sur Dogecoin ou tout autre jeton à bas prix. Une petite taille de position peut aider à éviter des pertes financières majeures.

Fin octobre, DOGE dérivait à près de 25 cents, tandis que SHIB volait comme un chien attrapant un frisbee.

Pas de soucis, cependant – ce n’est pas vraiment une compétition, et les deux pièces ont de la valeur.

Une pièce pour le peuple

Même si Dogecoin n’a pas son moment « YOLO » en ce moment, il y a au moins un milliardaire qui semble toujours le soutenir.

Si vous ne me croyez pas, regardez ce tweet du 24 octobre d’Elon Musk :

« Beaucoup de gens à qui j’ai parlé sur les lignes de production de Tesla ou de la construction de fusées chez SpaceX possèdent Doge. Ce ne sont pas des experts financiers ou des technologues de la Silicon Valley. C’est pourquoi j’ai décidé de soutenir Doge – c’était comme la crypto du peuple. »

Maintenant, je ne dis certainement à personne de courir acheter Dogecoin parce que Musk et certains membres de son équipage l’aiment.

Pourtant, je dois admettre que je suis influencé par l’argument de Musk, au moins sur le plan émotionnel.

Une réponse du fan de Dogecoin Glauber Contessoto résume succinctement comment les commerçants de détail de crypto-monnaie pourraient voir l’enthousiasme de Musk :

« La plupart d’entre nous ne viennent pas de milieux privilégiés et honnêtement, nous ne pouvons pas nous identifier aux experts de la Silicon Valley. Nous voulons juste croire en une crypto qui nous représente tous. #Dogecoin est le petit gars incarné dans la crypto, c’est pourquoi nous l’aimons. Nous apprécions votre soutien Elon !

Little Coin obtient une grande adoption

Rappelez-vous, DOGE a commencé comme une blague. Le soutien de Musk renforce l’argument selon lequel le jeton est enfin pris au sérieux.

Et tandis que Shiba Inu vient de dépasser Dogecoin en valeur marchande, ces deux pièces ont récemment atteint une grosse capitalisation boursière de plus de 31 milliards de dollars.

De plus, le niveau d’adoption de DOGE est étonnamment élevé, en particulier aux États-Unis

En fait, une enquête a révélé que 30,6% des propriétaires de crypto-monnaie basés aux États-Unis déclarent posséder Dogecoin.

De plus, le taux d’adoption de la pièce aux États-Unis est presque le double de celui du reste du monde.

Ainsi, les détenteurs de crypto américains semblent très bien aimer DOGE, quelle que soit la concurrence de SHIB.

Le résultat sur Dogecoin

L’époque où Dogecoin était considérée comme une simple blague est révolue depuis longtemps.

Bien sûr, les projecteurs sont braqués sur Shiba Inu en ce moment. Il n’y a rien de mal à cela.

En dernière analyse, les amateurs de crypto-monnaie peuvent prendre une position de taille modérée dans les deux jetons.

Et même s’il a une tête de chien sur le devant, nous pouvons toujours déclarer que Dogecoin est la pièce de monnaie du peuple.

