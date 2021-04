Dogecoin Investor devient millionnaire en deux mois, enthousiasmé par Elon Musk

25 avril 2021 06:14 & nbspUTC

Un investisseur dogecoin a partagé son histoire sur la façon dont il a développé un crypto-millionnaire en un peu plus de 2 mois après avoir eu connaissance du mème crypto-monnaie et torrent toutes ses économies. Il a déclaré qu’il était enthousiasmé par les tweets d’Elon Musk sur le dogecoin.

Un doge millionnaire partage son histoire

Glauber Contessoto, un homme de 33 ans qui travaille dans une compagnie de musique à Los Angeles, a partagé son histoire sur la façon dont il a développé un millionnaire dogecoin en juste un peu plus de 2 mois.

Il a investi plus de 180 K $ en dogecoin le 5 février alors que son prix était d’environ 4,5 cents, a déclaré l’investisseur CNBC Make It dans une interview disponible vendredi. Il connaissait bien la crypto-monnaie meme sur Reddit et était enthousiasmé par Elon Musk, technicien de Tesla, qui a tweeté à propos de DOGE à plusieurs reprises.

Contessoto a précisé qu’il était hagard de dogecoin pour une raison rare. Aimant également le dogecoin de la communauté Reddit à proximité, il supposait qu’il se disait que la crypto était enthousiasmée par le mème Shiba Inu «Doge». Il est également optimiste quant à la croissance de la pièce, convaincu que cela pourrait l’aider à construire une «richesse générationnelle» pour permettre à sa future famille. «J’ai produit vraiment pauvre, donc c’est un gros problème pour moi», a-t-il harangué.

En outre, comme de nombreux détenteurs de dogecoins, il a tenu:

Une des raisons pour lesquelles je place mes économies dans le dogecoin est Elon Musk… Je pense que ce gars est un génie.

Pour investir dans DOGE, Contessoto a vendu toutes les actions qu’il possédait, avec des actions de Tesla et Uber, et a versé toutes ses économies dans la crypto-monnaie. Il a ensuite investi sur la limite en copiant l’argent de Robinhood via l’application.

Un certain nombre de spécialistes ont mis en garde contre l’investissement dans le dogecoin. Le taureau BTC Mike Novogratz de Galaxy Digital, par exemple, a déclaré à CNBC cette semaine que le dogecoin “a littéralement 2 gars qui possèdent 30% de l’offre totale.” Il a ajouté que BTC dispose également d’un écosystème large et bien financé qui n’existe pas avec le dogecoin, qui n’a pas de plafond d’approvisionnement comme le fait BTC.

C’était un risque énorme pour Contessoto car il a investi et retenu sur la crypto-monnaie malgré les avertissements de ses amis, dont l’un a averti: «Mec, c’est un système de pompage et de vidage. Il va à zéro, enfin.

Environ 2 mois plus tard, dans la nuit du 15 avril, le prix du dogecoin a commencé à monter en flèche. Il a ensuite grimpé de 400% et atteint une capitalisation boursière de 49 milliards de dollars le 16 avril. Dogecoin a finalement atteint un record d’environ 45 cents. Le solde de Contessoto le 16 avril sur Robinhood était de 1 081 441,29 $, qu’il a envoyé sur Reddit pour que d’autres le voient.

Maintenant qu’il n’avait pas l’intention de vendre ses dogecoins de sitôt, il supposait:

Ma stratégie est qu’une fois que j’aurai atteint 10 millions de dollars, je retirerai 10%. Cet attirail va durer à produire.

Le prix du dogecoin est maintenant de 0,284006 $ basé sur les données de marchés.Bitcoin.com. Malgré la nouvelle baisse des prix, Contessoto supposait que son solde DOGE était toujours supérieur à un million de dollars.

