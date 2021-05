Dogecoin lance un test technique critique

Je suis content d’avoir eu du temps pour le phénomène de la crypto-monnaie Dogecoin (CCC:DOGE-USD) pour s’installer dans sa folie avant que je ne mette fin à mon opinion. Vous voyez, j’étais sur le point d’appeler quelqu’un pour avoir donné ce que je percevais comme un conseil grossièrement irresponsable concernant DOGE. Après s’être d’abord effondrée de son pic, la pièce numérique est de retour, me forçant à repenser mon analyse.

Source: Orpheus FX / Shutterstock.com

J’espère que vous pardonnerez mon manque de perspicacité sur Dogecoin. Pour moi, c’est l’un des métiers les plus déroutants qui défie tout ce que je sais sur les investissements spéculatifs. C’est peut-être pour cela que j’ai l’air si confus et hypocrite à propos de DOGE. Oui, je possède des pièces mais je ne me souviens même pas comment je les ai acquises. Une chance, je suppose.

Et cela pourrait vraiment être la meilleure façon d’expliquer Dogecoin – un accident fortuit. Auparavant, je caractérisais DOGE comme une crypto-monnaie blague parce que c’est sa véritable histoire d’origine. Je dirais que c’est aussi l’actif numérique le plus ironique. Créé comme une satire pour se moquer de la large distribution de pièces douteuses, Dogecoin est devenu la quintessence des peurs de la bulle du coronavirus post-roman.

Par exemple, DOGE apprécie un article du New York Times. Même le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s’est mêlé – enfin, en quelque sorte – lorsqu’il a répondu à une question sur la spéculation du marché liée en partie à Dogecoin. Bien que Powell n’ait pas mentionné la crypto-monnaie dans sa réponse, il a noté qu’il avait vu de la mousse sur le marché des actions.

Je ne pense pas qu’il soit important que Powell mentionne DOGE par son nom ou non. Au contraire, la chose la plus cruciale à retenir est que nous vivons dans un monde où vous pouvez mentionner une crypto autrement indésirable au président de la Fed sans un soupçon de manque de sincérité.

Bien sûr, il est peu probable que cette spéculation extrême durera. Mais si vous spéculez, quand devriez-vous l’appeler?

Gardez un œil d’aigle sur Dogecoin si vous devez l’échanger

Personnellement, mon point de vue est le suivant: si vous envisagez de spéculer sur les crypto-monnaies, vous devriez investir une grande partie de vos fonds de spéculation dans les principaux actifs. Ils ont une provenance. Dogecoin a une base de fans inconstante qui pourrait imploser à tout moment.

Pourtant, là où j’ai échoué dans ma dernière analyse, je me concentrais trop sur le statut des pièces de plaisanterie de DOGE. Comme le disait toujours mon entraîneur de football au lycée, ce n’est pas par où vous commencez mais par où vous finissez. Jusqu’à présent, Dogecoin est l’un des métiers les plus impressionnants de cette année. Nous verrons si cela se termine ainsi.

En outre, DOGE a en fait une utilité en ce qui concerne l’économie plus large liée à la cryptographie. En raison de son offre importante, de son prix toujours relativement bas et de sa vitesse de transaction extrêmement rapide, la pièce est utile comme plate-forme de microtipping. Ce concept décrit la possibilité pour les consommateurs de contenu de donner un pourboire à leurs créations préférées.

Néanmoins, le principal vent de face pour cet utilitaire est qu’il n’est pas unique. Ne vous méprenez pas, j’adore le concept de décentralisation et d’économie numérique. Mais mon Dieu, avons-nous vraiment besoin de 5 000 pièces ou quoi que ce soit pour actualiser cet utilitaire? À un moment donné, vous penseriez qu’il y aura une consolidation massive dans l’espace cryptographique.

Effectivement, d’un point de vue technique, de nombreux analystes n’obtiennent pas une bonne lecture sur Dogecoin. En quelques semaines seulement, DOGE a multiplié par six sa valeur marchande. Et bien sûr, j’aurais aimé avoir une machine à remonter le temps pour investir tout ce que j’avais dans DOGE: qui ne le ferait pas?

Mais il est également juste de souligner qu’une divergence technique se prépare dans les charts. Alors que le prix DOGE a grimpé dans la stratosphère, la valeur du volume des échanges a chuté précipitamment au cours de la même période. Habituellement, les analystes techniques n’aiment pas voir de telles divergences, car elles indiquent le manque de durabilité pour le mouvement actuel.

Avez-vous une meilleure façon de dépenser quelques trimestres?

En fin de compte, le marché décidera jusqu’où Dogecoin va. Et avec des soutiens sérieux – notamment Elon Musk – DOGE a le potentiel de monter plus haut. Donc, si vous trouvez de la monnaie dans votre canapé, vous pouvez investir cet argent dans votre portefeuille DOGE.

Mais ce serait à peu près aussi loin que j’irais. Tout argent au-delà des pièces de monnaie du canapé est trop riche pour mon sang. Rappelez-vous, le marché donne, mais il peut tout aussi facilement emporter.

A la date de publication, Josh Enomoto détenait une position longue sur DOGE.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.