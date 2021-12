Dogecoin mène des gains alors que les marchés de la crypto montrent une reprise en sourdine

Les prix de la crypto restent supprimés par rapport à la semaine dernière. Les prix du bitcoin, de l’éther et de la pièce de monnaie binance, les trois plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière, ont baissé de 4,2%, 9,9% et 8,3% au cours de la semaine dernière. Et les investisseurs ont perdu encore plus sur solana, LUNA et MATIC : les trois jetons sont respectivement en baisse de 12%, 14,8% et 15,4% sur la semaine.

