Dogecoin Mining Scam voit les Turcs perdre 119 millions de dollars Crypto new media

Un escroc inconnu a dupé 119 millions de dollars aux Turcs dans l’escroquerie minière Dogecoin. Turk V a promis un retour sur investissement de 100 % sur l’escroquerie minière. Plus de 1 500 Turcs ont été victimes.

Plus de 1 500 résidents de la Turquie ont perdu pas moins de 119 millions de dollars dans une escroquerie minière Dogecoin qui leur promettait d’énormes rendements illusoires.

L’arnaque aurait été perpétrée par un inconnu simplement identifié comme « Turgut V » et son équipe. Il a promis un retour sur investissement de 100 % dans le rapport local sur la technologie minière Dogecoin en Turquie.

L’escroc minier Dogecoin a déclaré aux investisseurs en personne dans des propriétés de luxe et via des appels Zoom qu’ils feraient d’énormes retours sur investissement.

Turgut V a trompé les Turcs en leur faisant acheter Dogecoin, le lui remettant pour qu’il l’investisse dans la technologie minière. Les victimes de l’escroquerie par l’intermédiaire de leur avocat ont déposé une plainte auprès du parquet général de Küçükçekmece, une banlieue d’Istanbul.

Après tout le cycle, le système s’est soudainement fermé et Turgut V a disparu. Une victime a déclaré aux médias locaux en Turquie que « le système a fonctionné pendant quatre mois » et que « tout allait bien ».

Avant l’escroquerie minière Dogecoin, les Turcs ont continué à se faire arnaquer dans les cambriolages de crypto

Après la chute de la valeur de la livre turque, il y a eu une augmentation de l’adoption et de l’investissement de la cryptographie par plusieurs Turcs. Cependant, après l’augmentation de l’adoption de la cryptographie dans le pays, ils ont eu le malheur d’être victimes d’une série de fraudes cryptographiques.

Fin avril, les autorités turques ont emprisonné six suspects associés à l’effondrement de l’échange cryptographique local Thodex. L’échange avait brusquement interrompu les services de retrait au début du mois, bloquant les fonds des utilisateurs sur la plate-forme.

De plus, en avril, quatre employés de la bourse locale Vebitcoin ont été arrêtés pour des allégations de fraude juste un jour après que Vebitcoin a annoncé qu’il cesserait ses activités.

Cette fois-ci, il s’agit d’une autre escroquerie minière Dogecoin avec plus de 1 500 personnes se faisant duper de leur argent durement gagné.

Le bureau du procureur général de la banlieue de Küçükçekmece a commencé à enquêter sur l’escroquerie et à tenter de localiser Turgut et leurs 11 associés. Les autorités ont également ordonné à Turgut et à leur partenaire « Gizem N ». de voyager à l’extérieur du pays.

