Dogecoin n’est pas une question de rire, mais la hausse à 1 $ n’est pas figée

Le 20 avril Dogecoin (CCC:DOGE-USD) les traders espéraient que la crypto-monnaie atteindrait 1 dollar, juste une semaine après avoir été évaluée à 9 cents.

Source: Shutterstock

Fans de Dogecoin sur Reddit et Discorde a dirigé la campagne sur les réseaux sociaux. En utilisant les hashtags #DogeDay et # Doge420, les traders ont cherché à propulser la crypto-monnaie, qui a grimpé en flèche de plus de 500% depuis le début du mois d’avril, à un nouveau record absolu.

Dogecoin a chuté de 20% mercredi, au lendemain du jour où ses partisans ont célébré le «Doge Day», soulignant les dangers d’investir dans l’espace crypto.

«Les investisseurs doivent être extrêmement prudents lorsqu’ils ne sont pas pris dans cette mentalité de troupeau, car le dogecoin est un pari spéculatif dont la valorisation n’a pas de base fiable», a déclaré Susannah Streeter, analyste senior en investissements et marchés dans une société de services financiers britannique Hargreaves Lansdown.

Des mots forts, mais on peut comprendre le sentiment.

Dogecoin a commencé comme une blague, mais il a grimpé en flèche cette année sur le dos du battage médiatique des médias sociaux. Tesla (NASDAQ:TSLA) Le PDG Elon Musk et d’autres célébrités ont mis leur force derrière l’actif numérique. Ingénieurs logiciels Billy Markus de IBM (NYSE:IBM) et Jackson Palmer de Adobe (NASDAQ:ADBE) a créé l’actif numérique en adoptant le mème populaire Doge mettant en vedette un chien Shiba Inu pour rire.

Mais donnons du crédit là où c’est dû. Dogecoin a trouvé des applications pour transférer de petites sommes d’argent à de faibles frais de négociation. De plus, plusieurs entreprises acceptent désormais Dogecoin comme mode de paiement. Sans aucun doute, cela maintiendra la demande élevée pour celui-ci.

Cependant, en son cœur, la monnaie numérique reste un pari spéculatif qui est en grande partie stimulé en raison de notre culture de célébrité.

La bulle Dogecoin

Le 20 avril, les fans de Dogecoin ont célébré le #DogeDay, dans l’espoir de propulser l’actif numérique à un niveau record de 1 $.

Ne vous y trompez pas, Dogecoin est dans une tendance haussière. Les célébrités et les grandes entreprises soutiennent sa montée en puissance, alimentant la frénésie du commerce de détail. Elon Musk, Snoop Dogg et Gene Simmons ont tweeté en faveur de la pièce, tout comme l’entrepreneur milliardaire Mark Cuban.

Le mois de mars a été un mois phare pour la pièce en termes d’intérêt institutionnel. Les Dallas Mavericks, l’équipe NBA cubaine, ont commencé à accepter des dogecoins pour les achats, tout comme le concessionnaire automobile haut de gamme de l’homme d’affaires Tilman Fertitta. Voitures à moteur Post-Oak.

Ce n’est pas tout. Entreprise de villégiature de luxe Collection Kessler et compagnie aérienne lettone airBaltique a également donné son feu vert à Dogecoin comme mode de paiement le mois dernier.

Mais la question la plus importante que se posent les investisseurs est de savoir comment Dogecoin se compare à Bitcoin (CCC:BTC-USD), l’étalon-or dans l’espace crypto.

Eh bien, à cette fin, c’est un débat assez simple.

Bitcoin est un actif numérique bénéficiant d’un solide soutien institutionnel. Lancé en 2009, Bitcoin a également connu un parcours cahoteux. Cependant, après 12 ans, une croissance de l’adoption et un plafond fixe de seulement 21 millions de pièces au total, le bitcoin s’est imposé comme une réserve de valeur qui génère au moins un certain niveau de confiance.

L’écosystème Bitcoin a également des milliards de dollars qui le soutiennent, aidant à gérer des dépenses d’investissement et des dépenses d’exploitation massives. En revanche, Dogecoin n’a rien de tout cela. Sa dernière mise à jour remonte à 2019. Les cofondateurs de DOGE reviendront sur le projet et développeront une mise à niveau du protocole cette année.

Cependant, cela ne donne pas automatiquement confiance aux investisseurs dans le fait qu’il s’agit d’un écosystème florissant.

De plus, l’intérêt institutionnel pour Bitcoin n’est en aucun cas comparable à celui de DOGE.

Pouvez-vous parier contre DOGE?

Ne vous méprenez pas. DOGE a une certaine applicabilité. Les utilisateurs des réseaux sociaux peuvent donner un pourboire aux créateurs de contenu et protéger leur identité en utilisant un portefeuille sécurisé. Et, comme je l’ai mentionné plus tôt, vous pouvez transférer de petites sommes d’argent avec de faibles frais de négociation.

Mais est-ce suffisant pour faire une crypto-monnaie championne?

Eh bien, la réponse est non. Mais les marchés ne fonctionnent pas toujours sur la rationalité. En effet, c’est pourquoi plusieurs joueurs de premier plan mettent en garde contre le court-circuit du Dogecoin.

Fonds numériques Galaxy (OTCMKTS:BRPHF) Le PDG Mike Novogratz dit que Dogecoin n’a pas la sécurité et l’attrait de Bitcoin. Cependant, l’intérêt des détaillants est si élevé que cela devient un danger lorsque vous décidez de vendre l’actif à découvert.

Pendant ce temps, Wallet Investor, un prédicteur de prix basé sur l’IA, prévoit que le prix se négociera à environ 30 cents pour le reste de l’année, se terminant en décembre 2021 à 33 cents. À la fin de 2022, 2023 et 2025, le prix atteindra respectivement 38 cents, 42 cents et 51 cents.

Sam Onigbanjo, l’associé fondateur de la Capital Markets Academy, est plus optimiste. Il pense que DOGE peut atteindre l’objectif insaisissable de 1 $ avant la fin du mois de juillet,

Où allons-nous à partir d’ici?

Personne ne prétend que Dogecoin n’est pas un pari spéculatif à ce stade. Cependant, des événements comme «Doge Day» réaffirment que nous vivons à l’ère du commerçant de détail, où les médias sociaux sont un outil aussi précieux que les rapports des analystes lorsqu’ils prennent une décision d’investissement.

Cependant, il faut tracer une ligne dans le sable. Dogecoin manque lorsque vous le comparez à plusieurs altcoins, à la fois en termes de fonctionnalités et d’utilisation plus large. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’augmentera pas. Mais, au lieu de vous pencher sur les communiqués de presse, vous devez continuer à consulter les babillards électroniques des sites de médias sociaux pour rester en avance sur celui-ci.

Le tracer avec une analyse technique régulière ne vous mènera que jusqu’à présent. Par conséquent, dans un tel environnement, je recommanderai de ne jouer qu’avec l’argent que vous pouvez perdre.

A la date de publication, Faizan Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Faizan Farooque est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.