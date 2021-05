Dogecoin News : 9 choses à savoir sur la plateforme

Dogecoin (CCC:DOGE-USD) s’effondre ce matin aux côtés de tous les autres jeux de crypto. Les cryptos Meme en particulier semblent élargir les pertes pendant la correction d’aujourd’hui plus que d’autres. Les jeux de jetons non fongibles (NFT) connaissent cependant une augmentation des volumes de transactions. Pour Dogecoin, la nouvelle d’une plate-forme cherchant à combler les mèmes avec le marché NFT peut aider à sauver DOGE de nouvelles baisses de prix.

Meme.com est une nouvelle plate-forme qui cherche à capitaliser sur la tendance meme coin de manière importante. En mettant l’accent sur les NFT de la culture des mèmes, le site Web maintiendra l’humour au premier plan de l’investissement cryptographique, renforçant le potentiel de pièces comme DOGE et Shiba Inu (CCC:SHIB-USD). Voici tout ce que vous devez savoir sur cette actualité Dogecoin :

Meme.com est actuellement en maintenance. Une fois terminé, les développeurs promettent que ce sera “CoinMarketCap pour les mèmes”. Les utilisateurs pourront suivre les données relatives aux mèmes Internet pour évaluer leur valeur. Le contenu autour de chaque mème sera crowdsourcing par la communauté. Les récompenses seront définies pour les éléments de contenu les plus populaires, y compris les NFT et les récompenses potentiellement symboliques. Les utilisateurs pourront également miser leurs jetons meme contre des récompenses de rendement agricole ; les utilisateurs pourront également frapper des jetons sur la plateforme. Le site est assez original dans ses intentions. Les pièces de monnaie Meme et les NFT sont populaires dans deux côtés distincts du marché. Et bien qu’il y ait certainement eu des NFT mèmes qui ont réussi, il n’y a pas de marché NFT actuel qui cherche à servir exclusivement la culture Internet. Les investisseurs pensent évidemment que c’est le cas ; la plateforme a levé 5 millions de dollars lors de sa dernière ronde de financement. Les fonds de capital-risque centrés sur la blockchain comme L’étoile du matin, Spark numérique, et Entreprises aberrantes sont les principales forces derrière la collecte de fonds. La plate-forme bénéficie d’un support supplémentaire d’influenceurs crypto. Notamment, Polygone (CCC:MATIC-USD) Le PDG Sandeep Nailwal injecte de l’argent dans le projet. Les NFT sont actuellement l’un des actifs les plus performants du secteur des crypto-monnaies. Avec des pièces de monnaie en crise, le projet devrait être un coup de pouce bienvenu.

