Dogecoin News: Elon Musk donne un coup de pouce aux prix DOGE avec un Tweet « Merit »

Dogecoin (CCC :DOGE-USD) les nouvelles de vendredi incluent la crypto sur le thème de Shiba Inu qui s’exécute plus haut après Tesla (NASDAQ :TSLA) Le PDG Elon Musk a tweeté à ce sujet tôt ce matin.

Source : Wollertz / Shutterstock

Selon le Tweet de Musk, il y a « mérite pour Doge de maximiser le taux de transaction de la couche de base et de minimiser les coûts de transaction avec des échanges agissant comme la couche secondaire de facto ». Il a dit cela en parlant du système de transaction multicouche qui Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD) deviennent trop lents et coûteux.

Elon Musk a fait son Tweet en réponse à celui de Matt Wallace, un influenceur majeur dans l’espace Dogecoin et opérateur d’une chaîne YouTube axée sur DOGE avec plus de 244 000 abonnés. Vous pouvez voir le Tweet complet par vous-même ci-dessous.

BTC et ETH poursuivent un système de transaction multicouche, mais le taux de transaction de la couche de base est lent et le coût de transaction est élevé. Il y a un avantage à ce que Doge maximise le taux de transaction de la couche de base et minimise les coûts de transaction, les échanges agissant comme la couche secondaire de facto. – Elon Musk (@elonmusk) 9 juillet 2021

Dogecoin a connu une période difficile au cours des deux derniers mois, les actions glissant continuellement à la baisse. Cependant, ce n’était pas seulement la chute de DOGE, car plusieurs autres cryptos ont également vu leurs prix baisser à cette époque.

Bien que Dogecoin ait peut-être commencé comme une crypto-monnaie mème, il n’est plus juste de l’appeler ainsi. La crypto s’est rapidement développée au cours des derniers mois pour devenir l’une des plus populaires qui soit. Cela le place au septième rang des cryptos en fonction de la capitalisation boursière.

Alors que le statut de meme de Dogecoin était certainement une forte attraction des investisseurs investissant déjà dans des actions de meme, il est indéniable qu’Elon Musk a joué un rôle majeur dans son ascension vers la gloire. Le PDG de Tesla tweete fréquemment sur la crypto et elle augmente généralement par la suite.

DOGE était en hausse de 4,2% vendredi matin.

