Dogecoin News: les développeurs partagent 2 grands catalyseurs qui pourraient faire augmenter les prix DOGE

Minage de Bitcoin Bitcoin Miner utilisant 99% d’énergie hydroélectrique renouvelable commence à négocier sur le Nasdaq la semaine prochaine Bitfarms deviendra le plus grand mineur de Bitcoin coté en bourse en Amérique du Nord utilisant plus de 99% d’électricité renouvelable hydroélectrique. La société minière Bitcoin basée à Toronto, Bitfarms, a annoncé qu’elle commencerait à négocier […] More