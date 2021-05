Dogecoin News: Les jumeaux Winklevoss lancent le trading DOGE gratuit, Gemini Earn

La semaine dernière, échange de crypto-monnaie Gémeaux a annoncé qu’il listerait Dogecoin (CCC:DOGE-USD) pour la garde et la négociation en tant que «crypto-monnaie du peuple» a grimpé au-dessus de 50 cents. La bourse a maintenant annoncé la prise en charge de Dogecoin sur sa plate-forme Gemini Earn, où les traders peuvent recevoir des intérêts sur les crypto-monnaies déposées.

Gemini Earn offre aux traders un taux de rendement annuel de 2,25% sur les dépôts Dogecoin avec un intérêt composé quotidien. Gemini Earn prend en charge 32 cryptos différents, par rapport à la liste plus large de 51 cryptos de Gemini pour le trading et / ou la conservation, et n’a pas de frais ni de soldes minimum. Les investisseurs peuvent racheter leur crypto à tout moment.

DOGE-USD est retombé sur terre depuis l’apparition de Saturday Night Live par Elon Musk le week-end dernier, mais la mise à jour du week-end a été rendue un peu plus douce par Gemini offrant le trading Dogecoin gratuit jusqu’au mercredi 12 mai. Robin des Bois a connu des pannes et des retards samedi soir en raison d’un volume élevé d’investisseurs cherchant vraisemblablement à négocier DOGE-USD.

Alors que la pièce a reculé par rapport aux sommets de la semaine dernière, des partisans de haut niveau comme Mark Cuban ont déjà fait des affaires haussières à plus long terme pour DOGE-USD, suggérant qu’il pourrait encore y avoir de la place pour que la crypto canine grimpe à nouveau dans les graphiques de prix.

Dogecoin se négocie actuellement autour de 45 cents.

