Dogecoin News : Quand pouvez-vous acheter DOGE sur Coinbase ?

Dogecoin (CCC :DOGE-USD) les nouvelles de mercredi incluent enfin son arrivée Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), mais tout le monde ne pourra pas acheter et vendre la populaire crypto-monnaie meme.

Coinbase a annoncé hier que les utilisateurs de son service Pro peuvent désormais commencer à transférer DOGE sur leurs comptes. L’objectif est de créer suffisamment de liquidité dans la crypto pour que le trading sur l’échange Coinbase Pro puisse commencer demain. Cela verra le coup d’envoi des échanges à 12h00, heure de l’Est.

Coinbase Pro est un service différent proposé par Coinbase qui permet aux investisseurs en cryptographie d’acheter et de vendre une plus grande collection d’actifs numériques. Il comprend également d’autres fonctionnalités avancées, telles qu’une meilleure API et davantage d’outils pour les traders.

Selon Coinbase, il prévoit de lancer Dogecoin en trois phases sur sa plateforme Pro. Le premier est post-seulement, le second est limité uniquement et le troisième est un trading complet. Si la liquidité ne répond pas aux exigences à un moment donné, Coinbase peut arrêter le processus à n’importe quelle phase jusqu’à ce que les conditions appropriées soient remplies.

Les amateurs de Dogecoin qui souhaitent suivre l’actualité de Coinbase Pro peuvent suivre son Twitter (NYSE :TWTR) Compte. La bourse prévoit de fournir des mises à jour aux commerçants là-bas. Cela inclut le moment où il passe à chacune des trois phases pour amener la crypto sur sa plate-forme.

Malheureusement pour les utilisateurs normaux de Coinbase, l’échange ne parle d’aucun projet d’ajout de DOGE à son service non-Pro. Les commerçants de Dogecoin n’ont qu’à attendre et voir s’il y a des nouvelles à ce sujet changeant sa position à ce sujet à l’avenir.

DOGE était en hausse de 31,6% mercredi matin.

