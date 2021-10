Dogecoin perd 70% contre Bitcoin pendant 6 mois d’approbation par les célébrités DOGE

Dogecoin (DOGE) a peut-être mis en difficulté le principal promoteur Mark Cuban car il atteint son plus bas niveau contre Bitcoin (BTC) en plus de six mois.

DOGE / BTC (Bittrex) Graphique en chandeliers sur 1 semaine. Source : TradingView

« Mettez maintenant un prix sur les bananes »

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que DOGE / BTC se négociait à 412 satoshis (0,00000412 BTC) le 14 octobre, contre des sommets de 1 284 satoshis (0,00001284 BTC) en avril.

Alors que Bitcoin dépasse en masse les altcoins ce mois-ci, la douleur a été particulièrement intense pour les investisseurs Dogecoin après des mois de campagne publique menée par les Cubains et d’autres, y compris l’homme le plus riche du monde, Elon Musk.

Cependant, rien n’a pu renverser le destin de la crypto-monnaie basée sur les mèmes, et maintenant, les commentateurs frustrés demandent même une explication.

Cuba était sur le point d’être puni cette semaine, l’animateur de podcast Preston Pysh suggérant que sa revente de dogecoin à la télévision nationale américaine à des sommets avait été – pour le moins – une erreur.

Monnaie cubaine, mesurée en BTC… depuis qu’elle a été promue au monde en Ellen. @mcuban pic.twitter.com/8LQAECwsmk – Preston Pysh (@PrestonPysh) 13 octobre 2021

Son collègue expert Peter McCormack s’est joint aux appels lancés à Cuba pour commenter la situation dans le contexte de la critique de Bitcoin par ce dernier.

Les utilisateurs de Twitter ont en outre évoqué l’affirmation de Cuba selon laquelle il préférerait posséder des bananes plutôt que du BTC, se moquant de la baisse du pouvoir d’achat de Dogecoin lorsqu’il est mesuré en fruits.

En août, Cuban a déclaré qu’il possédait moins de 500 $ de DOGE.

Le DOGE a-t-il fait son temps ?

Musk, quant à lui, a continué à incorporer des crypto-monnaies dérivées de Dogecoin dans ses efforts publicitaires, qui réalisent également d’énormes profits même sur les commentaires les plus anodins.

En relation: Tesla d’Elon Musk a déjà 1 milliard de dollars de bénéfices grâce à la détention de Bitcoin

L’une de ces pièces, Shiba Inu (SHIB), a enregistré des ventes substantielles par des investisseurs à haut volume connus sous le nom de baleines.

Cependant, le PDG de Tesla n’a pas échappé à la colère des Bitcoiners plus tôt cette année, car ses activités Dogecoin ont été confrontées à des allégations de manipulation par les investisseurs.

Comme l’a rapporté Cointelegraph, les altcoins penchent pour un renouveau une fois que Bitcoin atteindra son pic de cycle, cela est actuellement prévu pour début 2022.