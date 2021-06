Dogecoin peut atteindre 1 $ mais n’est pas un jeu de crypto à long terme

“Meme Investing” a occupé le devant de la scène cette année, et Dogecoin (CCC :DOGE-USD) a joué un rôle majeur dans ce phénomène. Dogecoin a commencé comme une blague en ligne et a augmenté de plus de 11 000 % en valeur au cours des 12 derniers mois. La course est lancée pour qu’il éclipse la barre des 1 $, et bien que ce soit plausible, il est clair que la crypto va faiblir à long terme.

Source : Shutterstock

Dogecoin a été surnommé la «monnaie du peuple» en raison de sa popularité parmi les commerçants de détail, les célébrités et les influenceurs.

Aujourd’hui, sa capitalisation boursière dépasse les 50 milliards de dollars, ce qui est supérieur à celui de plusieurs grands noms du marché boursier. Cependant, sans valeur inhérente ni utilité, Dogecoin est susceptible de tomber à plat à l’avenir. Il a fait l’objet de nombreuses fluctuations commerciales sauvages au cours des dernières semaines, montrant que la marée est déjà en train de monter.

La bulle commence à éclater

Bien que les retours de Dogecoin aient été stupéfiants, la réalité est qu’ils ont été motivés par le battage médiatique et la désinformation. Les passionnés de Dogecoin pensent qu’il offre une réelle valeur ajoutée à ses utilisateurs, notamment en réduisant les frais de transaction. Bien que ses frais soient inférieurs à ceux des géants de l’industrie comme Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD), son prix est nettement plus élevé que de nombreux altcoins. De plus, l’adoption généralisée reste une préoccupation.

Les mentions de célébrités ont eu un impact incroyable sur le prix de la crypto. De plus, la cotation de Dogecoin sur diverses bourses de crypto-monnaie aura un impact supplémentaire sur son prix à court terme. Cependant, à long terme, les crypto-monnaies telles que Dogecoin doivent offrir une valeur réelle à leurs propriétaires si elles souhaitent maintenir leur course haussière.

De plus, Dogecoin et d’autres actifs numériques pourraient faire face à de graves mesures réglementaires à l’échelle mondiale. La Chine a déjà interdit l’utilisation des crypto-monnaies pour les institutions financières, et d’autres pays pourraient emboîter le pas. De plus, le département du Trésor américain a appelé à une conformité plus stricte des crypto-monnaies avec les lois édictées par l’IRS, car elles présentent potentiellement un risque d’évasion fiscale. Tout transfert supérieur à 10 000 $ devra être signalé à l’IRS. “La crypto-monnaie pose déjà un problème de détection important en facilitant les activités illégales, y compris l’évasion fiscale”, a déclaré le Trésor. Il est également probable que davantage de pays emboîteront le pas en développant leur propre ensemble de réglementations.

Dogecoin atteindra-t-il 1 $ ?

Le commerce Dogecoin était un rêve pour les premiers utilisateurs car il a connu une croissance fulgurante au cours de la dernière année. Cette année en particulier, il a atteint de nouveaux sommets à la suite de plusieurs tweets du milliardaire Elon Musk, souvent surnommé le “Dogefather”. Ses tweets ont présenté la crypto-monnaie à des millions de ses abonnés et ont créé une frénésie sur le marché.

Cela reste un actif hautement spéculatif, et avec une volatilité quotidienne de 20 à 30 %, ce n’est pas une grande « valeur de magasin » en soi. Il a bien évidemment perdu son tonnerre, et bien qu’il puisse éventuellement atteindre la barre des 1 $, ce n’est pas une crypto dans laquelle vous pouvez investir à long terme. Dogecoin n’offre pratiquement aucune utilité à ses propriétaires par rapport aux autres crypto-monnaies.

Cependant, vous pourriez continuer à voir des pics de son prix à court terme après un tweet d’Elon Musk ou une vidéo virale TikTok. Ce n’est rien de plus qu’un jeu spéculatif à ce stade, qui n’offre rien à l’investisseur crypto à long terme.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.