Dogecoin peut désormais être utilisé pour aider de vrais chiens alors que les refuges pour animaux commencent à accepter $ DOGE ⋆ Crypto new media

Dogecoin ($DOGE) peut désormais être utilisé pour aider à sauver de vrais chiens, car une organisation de sauvetage d’animaux a commencé à accepter des dons de crypto-monnaie en mettant l’accent sur la crypto-monnaie inspirée des mèmes qui a vu sa popularité monter en flèche plus tôt cette année.

Selon une annonce repérée pour la première fois par Cointelegraph, l’organisation PAWS Chicago commencera désormais à accepter des dons en BTC, ETH, DOGE et autres crypto-monnaies dans le but de soutenir ses opérations avant le lancement d’un nouvel hôpital pour aider les chats et les chiens sans abri.

L’organisation ciblerait un “démographique de donateurs potentiels avertis en technologie”, tout en faisant la promotion des dons de crypto-monnaie par le biais de panneaux d’affichage qui utilisent le mème populaire de l’œil laser dans la communauté des crypto-monnaies.

L’organisation aurait déjà fourni plus de 300 000 interventions chirurgicales pour stériliser et stériliser des animaux à Chicago dans le but de réduire le nombre d’animaux de refuge euthanasiés aux États-Unis.

Ses chirurgies, affirme-t-il, ont déjà réduit de 91 % le nombre d’animaux sans abri euthanasiés dans la région de Chicago. La PDG de PAWS Chicago, Susanna Homan, a déclaré :

Nous sommes impatients de nous connecter avec la communauté croissante des crypto-monnaies, qui peut aider à soutenir l’avenir du bien-être animal à Chicago et sauver la vie des animaux.

Comme l’a rapporté CryptoGlobe, la recherche de la crypto-monnaie inspirée des mèmes a explosé lors de sa hausse massive des prix de 10 000%, passant d’une moyenne de 135 000 recherches mensuelles en avril 2020 à 16,5 millions en avril 2021.

La montée en flèche était apparemment liée au subreddit WallStreetBets et à sa bataille contre les fonds spéculatifs sur le prix des actions de GameStop. Cela a commencé après qu’un compte parodique sur Twitter par le président du WSB a demandé si DOGE avait déjà échangé à 1 $, d’autres utilisateurs se sont entassés.

Dogecoin a été créé en 2013 comme une blague. La communauté de la crypto-monnaie est bien connue pour entreprendre des projets philanthropiques, notamment en aidant des organisations caritatives. Il a fait la une des journaux en 2014 après avoir collecté plus de 25 000 $ de DOGE pour permettre à l’équipe jamaïcaine de bobsleigh d’assister aux Jeux olympiques d’hiver à Sotchi.

