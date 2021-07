Dogecoin peut être risqué, mais ce n’est pas mort

C’est drôle à quelle vitesse le vent peut tourner. Dogecoin (CCC :DOGE-USD) était à la mode en mai. Dernièrement, cependant, de nombreux commerçants Dogecoin traitent la crypto-monnaie sur le thème canin comme si c’était l’actualité d’hier.

Source : Wollertz / Shutterstock

Cependant, il existe une autre façon de voir les choses. Les anticonformistes devraient être heureux que la phase de battage médiatique soit passée, car cela pourrait représenter une opportunité d’achat de premier ordre.

L’objectif de prix de 1 $ est toujours à portée de main, même s’il est plus éloigné maintenant. D’ailleurs, si quelqu’un aimait Dogecoin à 70 cents, ne devrait-il pas l’aimer à moins de 25 cents ?

Tout le monde ne panique pas à propos de la récente déroute de la cryptographie. Certaines personnes restent dans le métier – plus facile à dire qu’à faire, mais les “HODL-ers” pourraient l’emporter à la fin.

Analyser le prix du Dogecoin

Personnellement, j’ai tendance à penser que Dogecoin s’apparente à un penny stock. Par cela, je veux dire qu’il est à bas prix et volatil, présentant un risque élevé mais aussi un potentiel de grande récompense.

Donc, comme je l’ai déjà dit, s’il vous plaît, n’hypothéquez pas votre maison pour la charger sur DOGE – ou sur toute autre crypto-monnaie, d’ailleurs. Les investisseurs doivent garder leurs positions de petite taille.

Et ne courez pas après les mouvements de prix verticaux. Dogecoin en particulier a puni quiconque a acheté près du sommet de 52 semaines de mai 2021, d’environ 74 cents.

Le 9 juillet, DOGE s’échangeait à près de 22 cents. Les investisseurs de valeur pourraient se hérisser à l’idée d’acheter une pièce de crypto-monnaie bon marché, mais il y a une bonne affaire ici maintenant que le prix a reculé.

Le facteur musc

Sam Bankman-Fried est un milliardaire qui se trouve être le directeur général de l’échange de crypto-monnaie FTX. Et apparemment, il n’a pas honte d’identifier ce qui a pu être le principal facteur de prix de Dogecoin.

“Elon en est un élément puissant, il est en fait l’homme le plus influent au monde en ce qui concerne les actifs financiers en ce moment”, a déclaré Bankman-Fried.

Je n’ai probablement pas besoin de préciser qu’il fait référence à Tesla (NASDAQ :TSLA) Le PDG Elon Musk ici.

En effet, l’impact de Musk sur la crypto-sphère est si profond qu’il existe en fait un terme pour cela : « l’effet Musk ».

Célèbre, il a tweeté que “SpaceX va mettre un Dogecoin littéral sur la lune littérale.”

Et dans un moment plus sérieux, Musk a tweeté: «Travailler avec les développeurs Doge pour améliorer l’efficacité des transactions du système. Potentiellement prometteur.

Des tweets comme ceux-ci ont assurément facilité le rassemblement de Dogecoin. Mais l’ancienne pièce de monnaie peut-elle retrouver son mojo sans le soutien constant de Musk?

« Atout de l’année »

La réponse, si elle est affirmative, consiste à détourner l’attention de DOGE en tant que saveur du jour soutenue par les célébrités et vers une monnaie légitime que la communauté crypto peut soutenir.

Pour sa part, il semble que Michael Kamerman, le PDG de la plateforme de trading en ligne Compétence, ne semble pas être en mode panique.

“Ce qui se passe maintenant ne devrait pas être un signe d’inquiétude”, a assuré Kamerman. De plus, “si l’on se fie aux nouvelles récentes, elles montrent un schéma de montée et de plongée en dogecoin, déclenché par les médias sociaux”.

Et quant à Bankman-Fried, il est allé jusqu’à qualifier Dogecoin d’« atout de l’année pour 2020 et 2021 ».

C’est peut-être une exagération ou non, mais il y a un développement notable qui pourrait amener plus d’amateurs de blockchain dans le giron.

Le développeur principal Patrick Lodder et son équipe auraient proposé une nouvelle structure de frais pour Dogecoin. Et devinez qui y est favorable ?

Un tweet du 28 juin de Musk a sonné, “Important à soutenir” – pas son approbation la plus enthousiaste, mais c’est quelque chose.

Peut-être plus important encore, les changements proposés visent à réduire certains frais associés au Dogecoin. De plus, ils sont destinés à améliorer «la souveraineté de chaque opérateur de nœud individuel et de la communauté dans son ensemble».

Le résultat sur Dogecoin

Vous n’êtes pas obligé d’accepter que Dogecoin est “l’atout de l’année” pour y prendre une petite position.

Au lieu de cela, vous pouvez simplement accepter les risques et profiter de la balade.

Et si cela atteint 1 $, ne me remerciez pas ni même Elon Musk. Remerciez les développeurs et la communauté qui ont aidé DOGE à passer d’une blague à un actif numérique incontournable.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et anime la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.