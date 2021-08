Dogecoin pourrait augmenter de 20% s’il dépasse 0,2650 $ Crypto new media

in

TL;Répartition DR

Dogecoin n’a pas suscité d’intérêt du 22 juillet au 6 août L’analyse des prix Dogecoin d’aujourd’hui se négocie dans la zone verte DOGE/USD se consolide près de la bande supérieure de Bollinger à 0,2554 $

Analyse des prix Dogecoin : aperçu général des prix

Dogecoin n’a pas suscité d’intérêt du 22 juillet au 6 août, s’échangeant dans une fourchette étroite, et a rejeté tout signal positif d’un mouvement explosif.

La compression des bandes de Bollinger à un niveau similaire à ce qui a précédé le rallye d’avril a mis en évidence un changement brutal de la valeur de marché et les chances d’un rallye en août. DOGE se négocie désormais bien au-dessus de son point de résistance SMA à 50 jours, améliorant les perspectives techniques de l’actif numérique.

Les analystes ont noté des événements au cours du week-end qui auraient pu être excessivement techniques et avoir causé d’énormes gains sur le graphique DOGE/USD ; De plus, les techniques s’avèrent plus durables alors que chaque jour se dirige vers un nouveau sommet sans pertes énormes notées jusqu’à présent.

L’analyse des prix Dogecoin d’aujourd’hui se négocie dans la zone verte après que l’ensemble du marché des crypto-monnaies s’est négocié à la hausse et en synchronisation avec Bitcoin. Bitcoin est en hausse de 5%, tandis qu’Ethereum a gagné 6,5%. Les autres gagnants à chaud incluent Solana, Litecoin, Bitcoin Cash et Chainlink.

Mouvement des prix Dogecoin au cours des dernières 24 heures : baisse des volumes de transactions

Le prix du DOGE/USD a varié entre 0,2493 $ et 0,2632 $ au cours des dernières 24 heures, ce qui indique une volatilité de plus en plus modérée. Cependant, le volume des transactions a diminué de 7,9% pour atteindre près de 4 millions de dollars avec une capitalisation boursière totale de 33 milliards de dollars. La capitalisation boursière de Dogecoin est de 6,15% supérieure à la capitalisation boursière d’hier.

Analyse des prix Dogecoin en 4 heures : resserrement des taureaux alors qu’ils cherchent une percée

DOGE/USD se consolide près de la bande supérieure de Bollinger à 0,2554 $ sur l’analyse des prix Dogecoin de 4 heures. Les taureaux poussent déjà plus haut et tentent de sortir d’une résistance aérienne située autour de 0,2600 $.

Depuis le 4 août, le prix du dogecoin a connu une solide reprise et s’est consolidé autour de la barre des 0,20 $ jusqu’à ce qu’il augmente le 6 août pour dépasser 0,29 $.

Brièvement avant de devenir incapable de maintenir ces niveaux contre la résistance d’autres crypto-monnaies avec des capitalisations boursières plus importantes comme le bitcoin et l’Ethereum.

En conséquence, Dogecoin est tombé au niveau de prix de 0,2000 $ et les taureaux ont rejeté d’autres inconvénients. Tirant ainsi le prix vers le haut une fois de plus dans le niveau de 0,2300 $. Au moment d’écrire ces lignes, Dogecoin se négocie à 0,2536 $ par rapport au dollar américain.

Conclusion de l’analyse des prix Dogecoin

L’analyse des prix Dogecoin est positive dans les heures à venir, car les taureaux visent des cibles plus élevées. La pièce teste déjà la résistance de 0,2600 $ et pourrait éclater à tout moment. En attendant une correction rapide à la hausse, consultez les articles sur l’achat de XRP, les meilleurs portefeuilles de crypto-monnaie, et cet incroyable article sur la façon d’exploiter Zcash.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.