Dogecoin Price enregistre des gains à deux chiffres sur vingt-quatre heures grâce au matériel promotionnel des médias sociaux

16 août 2021 07:55 UTC

| Actualisé:

16 août 2021 à 07:55 UTC

Par Clark

Le dogecoin de mauvaise réputation s’est de nouveau déplacé vers le nord, en hausse de 17% au cours des vingt-quatre dernières heures et de 32% au cours de la semaine. Actuellement, sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter, Tiktok et Facebook, le hashtag #dogecointo1dollar est à la mode. Pendant ce temps, une variété de différents actifs numériques basés sur des mèmes qui tirent parti de la race de chien Shiba Inu en tant que réputation ou marque ont également vu leur valeur augmenter considérablement.

Dogecoin Spike 17% ce week-end, les supporters font exploser l’intégralité des médias sociaux

Lorsque les programmeurs Billy Markus et Jackson Palmer ont lancé le réseau Dogecoin (DOGE) le 6 décembre 2013, ils ne s’attendaient pas à ce que l’actif cryptographique basé sur les mèmes se développe si follement. En fait, la crypto-monnaie inspirée des chiens Shiba Inu, conçue il y a plus de sept ans et huit mois comme une blague, représente actuellement une économie de 44,42 milliards de dollars.

Le dimanche 15 août, les partisans de Dogecoin se mobilisent sur Tiktok, Twitter et Facebook avec le hashtag #dogecointo1dollar. Au moment d’écrire ces lignes, la tendance des hashtags sur Twitter compte des milliers de tweets la mentionnant.

Le même facteur est mentionné ci-dessus concernant Tiktok, qui montre 8,2 millions de vues d’individus mentionnant le hashtag #dogecointo1dollar. à peine plus de 1 000 profils sur Facebook utilisent également le hashtag #dogecointo1dollar.

Google Trends Spike Stems From Turkey, la livre turque commande une combinaison élevée de 5 Dogecoin, Meme-Currency continue d’être en baisse de 53% par rapport à un sommet incomparable

Les statistiques mondiales des requêtes Google Trends (GT) montrent que le terme de recherche “dogecoin” a connu un pic significatif entre samedi et dimanche. La Turquie est constamment en tête avec les informations GT et est suivie par les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas et Singapour.

L’histoire du club de football de Watford, qui explique comment les joueurs de football de la Premier League anglaise peuvent porter des logos dogecoin, est actuellement le sujet le plus tendance lié au terme de recherche «dogecoin», conformément aux statistiques GT de dimanche.

DOGE se négocie pour environ 0,339 $ l’unité et totalise environ 6,4 milliards de dollars en volume d’échanges mondiaux dimanche. La combinaison commerciale la plus importante avec DOGE de nos jours est le tether (USDT) car il capture 69,8% de tous les échanges dogecoin. Il est souvent suivi par USD (11,49 %), BUSD (5,75 %), BTC (5,40 %) et TRY (3,51 %).

Fait intéressant, DOGE a eu une relation solide avec la livre turque pendant des mois, et TRY a été l’une des cinq meilleures combinaisons avec DOGE tout au long de cette époque.

Les données de bitinfocharts.com montrent que le prix par transaction sur le réseau est de 0,0056 DOGE par octet, ce qui équivaut à 2,11 DOGE (0,714 $) par transaction. Aujourd’hui, les métriques onchain montrent que dogecoin a enregistré environ 17 900 transactions au cours des vingt-quatre dernières heures.

Le dimanche 15 août, le hashrate du réseau Dogecoin tournait à environ 214,48 terahash par seconde (TH/s). Le système Scrypt de preuve de travail du réseau (PoW) de Dogecoin, à la différence du POW (ou travail total) de Bitcoin (BTC), voudrait que 526 confirmations soient aussi sécurisées que les transactions BTC.

Dogecoin a vu environ 14 000 par jour au cours de cette période et la devise est également en baisse de 53% par rapport à son sommet incomparable (ATH). Le dogecoin de qualité crypto (DOGE) a atteint un ATH de 0,737 $ il y a 3 mois.

Dimanche soir (HAE), une bonne gamme d’actifs cryptographiques de marque Shiba Inu basés sur des mèmes suivra l’exemple du marché de dogecoin. Par exemple, shiba inu (SHIB) est en hausse de 11,9% sur la semaine et polydoge (POLYDOGE) a bondi de 43% au cours d’une période similaire. DOGE a gagné 98,30% au cours du mois dernier et au cours des douze derniers mois, il a bondi de 9 538 % en valeur.

Supershiba ($SSHIBA) et le jeton shibance (WOOF) ont également augmenté de 40 % par pièce au cours de la semaine, mais le baby dogecoin de qualité crypto (BABYDOGE) a perdu 21 % au cours des sept derniers jours.

Clark

Chef de la technologie.