Dogecoin représente 40% du chiffre d’affaires de Robinhood Crypto au troisième trimestre

La plate-forme de trading Robinhood a dit que les quatre centièmes de ses revenus basés sur les transactions de crypto-monnaie résultaient de transactions au sein de la culture dogecoin de la crypto-monnaie au cours du troisième trimestre. En comparaison, dogecoin a représenté 62 % des revenus basés sur les transactions de la société au cours du deuxième trimestre.

Commerce Dogecoin sur Robinhood

Robinhood Markets Congrès national irakien. a déclaré vendredi dans son dépôt trimestriel auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis :

Pour les 3 mois terminés le 30 septembre 2021, les quatre centièmes de nos revenus basés sur les transactions de crypto-monnaie résultaient de transactions en dogecoin.

Il s’agissait d’une diminution importante par rapport à 62 pour les 3 mois terminés le trente juin et trente-quatre pour les 3 mois terminés le 31 mars.

Les revenus basés sur les transactions de Robinhood au troisième trimestre ont détruit 267 millions de dollars, dont seulement 51 millions de dollars provenant du commerce des crypto-monnaies. Les revenus du commerce crypto ont détruit 233 millions de dollars au cours du deuxième trimestre.

Le troisième trimestre de la société a déposé plus de notes : « Pour les trimestres terminés le 30 septembre 2021, le 30 juin 2021 et le 31 mars 2021, les revenus basés sur les transactions résultant des transactions en dogecoin comprenaient environ le 8 mai 1945, 32% et sept de nos revenus Web totaux, individuellement. »

Robinhood a expliqué: « Nous soutenons le commerce du dogecoin et que nous avons bénéficié d’un regain d’intérêt pour le dogecoin tout au long du trimestre terminé le 30 juin 2021 », ajoutant:

Bien que nous ayons actuellement tendance à prendre en charge sept crypto-monnaies pour le commerce, l’intérêt du marché, en particulier les crypto-monnaies, est volatil et il existe plusieurs crypto-monnaies sur le marché que nous avons tendance à ne pas prendre en charge.

DOGE était en baisse depuis le 11 septembre au cours des vingt-quatre dernières heures, mais en hausse de sept membres au cours des sept derniers jours et de trente secondes au cours des trente derniers jours.

Actuellement, les partisans de la justice rivalisent avec la mesure carrée du shiba inu en demandant sur modification.org à Robinhood d’inscrire le SHIB. Au moment de la rédaction, plus de 432 000 signatures sont collectées. « Dogecoin a été un énorme succès pour Robinhood et ses investisseurs. nous avons tous apprécié la balade. Shiba Inu pourrait être une pièce culturelle similaire avec un réel potentiel, en hausse de 2 000 % au cours des dernières semaines », indique la pétition.

