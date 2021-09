Dogecoin semble prêt pour une percée après avoir franchi une résistance de 0,2900 $ Crypto new media

in

Le prix du Dogecoin est supérieur de plusieurs points à la zone de demande critique provenant de 0,262 $ à 0,281 $. DOGE coupe court à un triangle descendant de 16 jours qui a commencé le 18 août. Les vendeurs visent une correction inférieure à l’EMA de 20 jours à 0,28 $

Dogecoin est supérieur de points à la zone de demande critique provenant de 0,262 $ à 0,281 $ après que la pièce meme ait réussi à transformer la résistance dans cette zone en support il y a près d’une semaine. La paire DOGE/USD s’est négociée avec des résultats mitigés sur le graphique à 5 jours avant la cassure d’hier au-dessus du niveau de résistance majeur de 0,2900 $. Les taureaux ont une chance de mener un rallye rapide jusqu’à 0,3600 $ s’ils peuvent augmenter la pression d’achat.

Deux barrières de prix se situent entre le prix du temps de presse de 0,3020 $ et l’objectif supérieur de 0,3670 $. La première barrière se situe à 0,3280 $. Selon les données de transaction de Glassdoor, les acheteurs atteindront facilement 0,3670 $ après avoir surmonté le premier obstacle et orienteront ainsi l’action des prix vers un rallye de 30%.

L’analyse des prix Dogecoin d’aujourd’hui semble changer d’élan vers un coin ascendant qui pourrait arrêter un triangle descendant de 16 jours qui a commencé le 18 août à partir du plus haut de 0,3500 $. Les taureaux font campagne agressivement pour une forte reprise, comme le montre le graphique sur 1 mois ci-dessous, qui, en cas de succès, l’action des prix Dogecoin pourrait s’arrêter à 0,3500 $ au cours de la journée.

Au contraire, les ours tentent de vendre à découvert près de 0,28 $ et de transformer le support près de cette zone en résistance. 0,28 $ est également la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours de Dogecoin. Si le prix baisse par rapport à l’action actuelle des prix, cela pourrait activer la tendance à la baisse du 18 août et entraîner une baisse vers le support crucial de 0,21 $.

Mouvement du prix du Dogecoin au cours des dernières 24 heures: Ascension après le coin de chute d’août

Sur nos chandeliers d’analyse de prix Dogecoin 24 heures sur 24, la pièce meme se négocie dans une fourchette étroite de 0,29 $ à 0,31 $. La volatilité des prix est faible, suggérant une inactivité tout au long de la séance de négociation quotidienne. Une hausse potentielle pourrait plafonner après avoir franchi la résistance, mais les dangers d’un ralentissement soudain sont élevés en raison de la pression de retrait autour de cette zone dangereuse.

À moins que les taureaux ne parviennent à franchir la barrière des 0,3200 $, les traders peuvent toujours s’attendre à une ligne de tendance baissière au cours de la journée. Néanmoins, l’indicateur séquentiel de TD montre un signal de vente proche du prix du temps de presse de 0,31 $.

Un autre signal positif est indiqué par la coupure à mi-parcours entre le RSI et l’aplatissement de l’EMA à 20 jours, ce qui suggère un équilibre entre la demande et l’offre dans la zone actuelle. Et puisque les haussiers sont prêts pour une cassure à court terme, ils pourraient probablement orienter l’avantage des prix dans leur direction.

Graphique DOGE/USD sur 4 heures : les barres MACD sont vertes

Le MACD de 4 heures indique que l’élan est en faveur des taureaux alors qu’ils essaient de pousser le prix et d’établir un plus haut intrajournalier plus élevé. Les bandes de Bollinger s’étendent, suggérant de fortes chances d’augmenter l’activité dans les prochaines 24 heures. Les chandeliers horaires ont également dépassé la moyenne mobile quotidienne, ce qui constitue un signal haussier pour les traders.

Conclusion de l’analyse des prix Dogecoin: Memecoin est sur le point de continuer à se rallier à 0,367 $

L’action des prix Dogecoin sort actuellement d’un modèle de coin descendant. Les vendeurs ciblent une correction inférieure à l’EMA de 20 jours à 0,28 $. La résistance se situe à 0,29 $, 0,3200 $, et les chances d’un rallye réussi dépendent de la capacité des taureaux à surmonter les deux barrières. Pendant ce temps, nous nous attendons à ce que le prix de Dogecoin continue d’augmenter au cours des prochaines 24 heures et trouve peut-être un rejet à 0,3670 $.

