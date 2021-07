Dogecoin s’est rallié à la photo de Musk, mais la poussée peut être éphémère

Au cours du week-end, le prix de Dogecoin (CCC :DOGE-USD) a grimpé plus haut. Samedi, le prix du Dogecoin est passé de 17 cents à 21 cents en l’espace de quelques heures.

C’était une évolution bienvenue. Dogecoin est dans une forte tendance à la baisse depuis des semaines maintenant. Comme je l’avais prévenu en juin, Dogecoin était au bord d’une grave panne technique si le prix de Doge cassait bien au sud du support clé à la barre des 30 cents.

C’est précisément ce qui s’est passé. Une fois que Dogecoin est passé en dessous de 30 cents, il a rapidement chuté de 40 %. C’était logique, car le prix de Dogecoin a fortement augmenté à la hausse, et il y avait donc peu de niveaux de support sur le graphique pour amortir la chute qui a suivi.

Dogecoin a finalement montré des signes d’impulsion ce week-end. C’est en grande partie grâce à Elon Musk. Sur Twitter, Musk a changé sa photo de profil en l’un de lui portant des lunettes de soleil avec un reflet du chien Dogecoin Shiba. Samedi, en réponse à un mème Dogecoin, Musk a également tweeté un message apparemment en faveur de la crypto-monnaie Dogecoin.

Cela a donné à Dogecoin un élan d’enthousiasme bien nécessaire qui a fait grimper le prix. Cependant, il n’est pas certain que cela durera. DOGE a rendu ses gains cette semaine et se négocie à nouveau à moins de 20 cents.

Le marché plus large des crypto-monnaies reste dans une profonde récession. Bitcoin (CCC :BTC-USD) a du mal à se maintenir au-dessus de la barre des 30 000 $, et d’autres cryptos agissent encore plus faiblement. Dans cet environnement, il est difficile pour Dogecoin de maintenir un rallye significatif. C’est particulièrement vrai parce que Dogecoin n’a pas non plus beaucoup de fondamentaux sous-jacents.

Dogecoin: toujours pas beaucoup d’appel sous-jacent

J’ai longtemps souligné le manque d’adoption de Dogecoin comme un risque majeur. Bien que le mème soit amusant et tout, en fin de compte, une crypto-monnaie doit avoir une certaine utilité pour justifier une évaluation à long terme. Dogecoin ne dispose pas d’une forte communauté de développeurs ou d’un soutien technique.

En effet, le co-fondateur de Dogecoin, Jackson Palmer, s’est déchaîné contre les crypto-monnaies la semaine dernière, déclarant :

Je pense que la crypto-monnaie est une technologie hyper-capitaliste intrinsèquement de droite, conçue principalement pour amplifier la richesse de ses partisans grâce à une combinaison d’évasion fiscale, de surveillance réglementaire réduite et de rareté artificiellement appliquée.

Maintenant, les défenseurs de Dogecoin peuvent dire que les commentaires de Palmer concernent la crypto-monnaie au sens large, et pas seulement Dogecoin. Ce serait vrai. Pourtant, c’est tout à fait une vérification du sentiment de l’un des personnages clés de Dogecoin.

Je donnerai au jeton son dû pour avoir récupéré l’utilisation d’une source improbable : le Hamas. Selon le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme, Israël a saisi des millions de dollars de dons à l’organisation palestinienne sur liste noire à partir de divers portefeuilles cryptographiques. Ces dons ont été effectués sous la forme de diverses crypto-monnaies, dont le Dogecoin. À la réflexion, ce n’est probablement pas le genre d’adoption que les partisans de Dogecoin recherchent.

Verdict Dogecoin

En fin de compte, Dogecoin doit être largement utilisé dans le monde réel pour maintenir une valorisation élevée. Être une tactique de marketing gimmick pour quelques entreprises américaines n’est probablement pas suffisant pour y arriver. Et être utilisé pour des transferts d’argent illicites n’est pas idéal non plus.

Il existe un argument selon lequel Dogecoin peut tirer de la valeur simplement du fait d’être un mème. C’est vrai dans une certaine mesure. Mais un tas de stocks de mèmes, tels que GameStop (NYSE :GME), sont en forte baisse ces dernières semaines. La vérité est qu’à un moment donné, les mèmes deviennent périmés. L’attention se déplace ailleurs. Lorsqu’il y a peu de raisons économiques sous-jacentes de posséder un actif, il devient beaucoup plus difficile de maintenir un prix élevé indéfiniment.

Peut-être que Musk ou un influenceur de célébrités peut faire augmenter à nouveau le prix de Dogecoin. Si ça commence à se déchirer, plus de gens achèteront simplement parce que ça monte. C’est le trading dynamique classique. Il existe toujours un scénario dans lequel Dogecoin pourrait faire son retour.

Jusqu’à présent, cependant, la plupart des indications suggèrent que Dogecoin a dépassé le sommet de son cycle de popularité et continuera généralement à baisser dans les semaines et les mois à venir.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.