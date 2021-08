Dogecoin Skyrockets 25% (Weekend Watch) ⋆ Crypto nouveaux médias

Le week-end se poursuit avec des gains impressionnants pour le bitcoin alors que l’actif a dépassé une autre ligne de prix convoitée en récupérant 45 000 $. La plupart des altcoins sont également bien dans le vert, menés par une augmentation massive de Dogecoin de plus de 25% en une journée.

Bitcoin dépasse les 45 000 $

Les évolutions positives en termes de prix en USD se poursuivent sur le marché des crypto-monnaies. Le plus gros actif, le bitcoin, est sur une lancée depuis la mi-juillet, lorsqu’il est tombé en dessous de 30 000 $.

Depuis lors, cependant, les taureaux n’ont cessé de le pousser vers le nord, brisant une ligne de résistance après l’autre. Rien qu’au cours des derniers jours, le bitcoin a dépassé les 40 000 $ et a continué d’augmenter pour atteindre un nouveau record de près de trois mois enregistré il y a quelques heures.

Plus précisément, BTC a bondi à un peu plus de 45 000 $ pour la première fois depuis le crash de la mi-Mary. À ce titre, sa capitalisation boursière est passée à 850 milliards de dollars.

Bien que l’actif ait augmenté de plus de 15 000 $ en trois semaines, les grands détenteurs de bitcoins (entre 100 et 10 000 pièces) ont refusé de prendre des bénéfices et de vendre des portions, ont révélé les données de Santiment. La société d’analyse a déclaré que ces investisseurs détenaient au total plus de neuf millions de bitcoins à ce jour, ce qui est un record depuis.

Bitcoin Baleines contre Bitcoin Prix. Source : Santiment

ETH au-dessus de 3 000 $ alors que DOGE explose de 25%

Les pièces alternatives ont également enregistré des performances impressionnantes ces derniers temps, avec ETH en tête. Alors que le réseau derrière l’actif passait par le très attendu London Hard Fork, le jeton a explosé et a augmenté de 22% au cours des sept derniers jours.

Sur une seule échelle de 24 heures, l’ETH est en hausse de 6,5%. Il a récupéré 3 000 $ et est allé plus loin à environ 3 150 $ à partir de maintenant. Binance Coin (2,5%), Cardano (3,5%), Uniswap (6%), Bitcoin Cash (2%), Chainlink (2%) et Ripple (8%) sont également bien dans le vert.

Cependant, Dogecoin a volé la vedette avec une augmentation spectaculaire de 25%. En conséquence, la plus grande pièce meme a atteint un sommet de plusieurs mois de plus de 0,26 $. Il est intéressant de noter que d’autres pièces de monnaie de copie ont également emboîté le pas avec des gains notables, comme Shiba Inu (26%).

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

Ethereum Classic (13%), OKB (13%) et 0x (10%) ont également connu des augmentations à deux chiffres par rapport aux altcoins à faible et moyenne capitalisation.

La capitalisation boursière cumulée de tous les actifs de crypto-monnaie a également atteint un record de près de trois mois à 1 850 milliards de dollars. La métrique a ajouté environ 300 milliards de dollars en quelques jours seulement.

