Dogecoin sur Coinbase: les fans de DOGE aboient avant la prochaine liste de crypto-monnaies

Chaque doge a son jour, et Dogecoin (CCC:DOGE-USD) semble arriver bientôt. L’un des jeux de crypto les plus chauds de l’année, DOGE a connu une capitalisation boursière en plein essor qui l’a poussé à la 4e place sur la liste des meilleurs cryptos. Et avec la perspective de Dogecoin sur Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE), on peut parier qu’il continuera à gagner tout au long de l’année.

Source: Orpheus FX / Shutterstock.com

Dogecoin a vu sa valeur monter en flèche ce printemps, les prix atteignant finalement des sommets de 73 cents. Quelques corrections sont venues amortir le défilé. Plus récemment, Elon Musk a qualifié la pièce de «bousculade» dans son épisode Saturday Night Live.

Grâce à ces gains, Dogecoin a reçu des listes sur une variété d’échanges différents, petits et grands. Mais les taureaux ont toujours réclamé une inscription sur Coinbase. Pourquoi?

Le Coinbase récemment public est l’un des échanges américains les plus populaires, offrant 40 cryptos différents sur sa plate-forme Pro. La plate-forme Coinbase est l’une des plus omniprésentes pour les traders américains, depuis sa Nasdaq La liste en fait le seul échange de crypto-monnaie négocié à Wall Street.

Le PDG donne des nouvelles de Dogecoin sur Coinbase

L’appel aux résultats du premier trimestre de Coinbase en a révélé beaucoup. Une augmentation de 96% du nombre d’employés depuis 2020, un bénéfice net de 771 millions de dollars et une multiplication par huit des revenus des transactions institutionnelles depuis l’année dernière ont montré les 12 mois occupés de Coinbase. Mais le plus important pour l’armée des Doges, c’est une remarque spontanée du PDG Brian Armstrong.

Armstrong a annoncé dans l’appel sur les résultats que Dogecoin verrait enfin sa liste Coinbase. Au cours des 6 à 8 prochaines semaines, les utilisateurs pourront échanger l’un des altcoins les plus populaires de 2021 sur l’échange le plus populaire aux États-Unis.

Du point de vue des investisseurs, cette nouvelle est énorme pour le prix futur Dogecoin. Créer l’accessibilité pour les nouveaux investisseurs – en particulier les masses d’investisseurs sur Coinbase – suggère que le volume des transactions augmentera certainement après la cotation. Des études sur le soi-disant effet Coinbase montrent qu’en moyenne, les cryptos surclassent après leur cotation en bourse.

Après la correction du marché plus tôt cette semaine, DOGE affiche déjà une nouvelle tendance à la hausse. La pièce est en hausse de 27% sur la session d’aujourd’hui, s’échangeant à 53 cents.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.