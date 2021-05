Dogecoin tombe après qu’Elon Musk l’a qualifié de “ bousculade ” dans l’émission “ SNL ”

Les représentations de crypto-monnaie sont vues devant le logo Dogecoin dans cette illustration

La valeur du dogecoin a fortement chuté aux premières heures des États-Unis dimanche, après que le chef de Tesla et partisan de la crypto-monnaie, Elon Musk, l’ait qualifié de “ bousculade ” lors de son spot d’animation dans l’émission télévisée de sketchs comiques “Saturday Night Live”.

Dogecoin a été coté aussi bas que 0,47 $ sur l’échange de crypto Binance, en baisse de 28% par rapport aux niveaux d’environ 0,65 $ avant le spectacle.

Le PDG du milliardaire Tesla Inc (TSLA.O) a animé l’émission samedi à 23h30 HAE (03h30 GMT dimanche).

Les passionnés de crypto-monnaie avaient depuis des jours hâte de voir ce qu’il dirait, après que ses tweets de cette année aient transformé la monnaie numérique autrefois obscure en rêve de spéculateur.

Interrogé sur «qu’est-ce que le dogecoin», Musk a répondu: «C’est l’avenir de la monnaie. C’est un véhicule financier imparable qui va conquérir le monde. »

Lorsqu’un membre de la distribution de l’émission, Michael Che, a répliqué: «Alors, c’est une agitation?», Musk a répondu: «Ouais, c’est une agitation.» Et a ri.

Musk est le rare magnat des affaires à avoir été invité à animer la vénérable émission télévisée comique. Le timing remet Musk sous les projecteurs au moment où l’action de Tesla perd de la vigueur après le rallye monstre de l’année dernière.

Le PDG non conventionnel a publié de nombreux commentaires sur les crypto-monnaies sur Twitter et a critiqué les vieilles liquidités ordinaires pour avoir des taux d’intérêt réels négatifs.

«Seul un imbécile ne chercherait pas ailleurs», a-t-il déclaré en février.

Ses tweets cryptiques «Doge» et «Dogecoin est la crypto du peuple» ce mois-ci ont lancé un rassemblement en dogecoin – créé comme une parodie sur le bitcoin et l’ethereum les plus courants.

Jeudi, Musk a tweeté: «La crypto-monnaie est prometteuse, mais veuillez investir avec prudence!» avec un clip vidéo joint dans lequel il a dit, «cela devrait être considéré comme une spéculation à ce stade. Et donc, vous savez, n’allez pas trop loin dans la spéculation cryptographique… »

Mais il a également déclaré, dans la vidéo, que la crypto-monnaie a de «bonnes chances» de devenir ce qu’il a appelé «la future monnaie de la Terre».

Sur le traqueur de données cryptées CoinGecko.com, le dogecoin a bondi de plus de 800% au cours du mois dernier et est désormais la quatrième plus grande monnaie numérique, avec une capitalisation boursière de 73 milliards de dollars. Il a atteint un record jeudi au-dessus de 0,73 $.

Il a dépassé les crypto-monnaies plus largement utilisées telles que le litecoin et le tether.

Tesla a déclaré en février qu’il avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins et l’accepterait bientôt comme mode de paiement pour ses voitures électriques, un grand pas vers l’acceptation générale qui a propulsé le bitcoin à un niveau record de près de 62000 $.

Les actions de Tesla ont clôturé de 1,3% en hausse à 672,37 $ vendredi.