Dogecoin Twitter News: DOGE s’envolera-t-il après une courte compression d’AMC? Le “Like” d’Elon Musk a de l’espoir pour l’armée DOGE

in

Dogecoin (CCC :DOGE-USD) continue d’être un sujet brûlant pour les commerçants de crypto sur Twitter et lundi n’est pas différent avec des nouvelles concernant Elon Musk qui donnent de l’espoir.

Source : George Melin/Shutterstock.com

Matt Wallace, l’homme derrière la chaîne YouTube Final Stand qui couvre largement DOGE, apporte des nouvelles que Musk a aimé une publication Twitter concernant Dogecoin. Ce Tweet prétend que la crypto augmentera à nouveau une fois la courte pression de Divertissement AMC (NYSE :AMC) le stock touche à sa fin.

Wallace note que Musk a interagi avec ce Tweet avant qu’il n’ait beaucoup de likes. Cela fait croire au YouTuber que le Tesla (NASDAQ :TSLA) Le PDG envoie un message à la communauté DOGE sur ce à quoi s’attendre à l’avenir.

L’idée que Dogecoin connaîtra une résurgence après la fin du short-squeeze d’AMC n’est pas farfelue. AMC est un favori parmi les Redditors qui aiment vendre à découvert ce que l’on appelle maintenant les actions meme.

En plus de cela, DOGE est souvent considéré comme un meme crypto, ce qui est logique étant donné qu’il embrasse la ressemblance et le nom du meme Doge. Les investisseurs de Meme adorent rester ensemble et c’est pourquoi un passage à Dogecoin une fois le rallye boursier AMC terminé est logique.

Bien que certains puissent douter des affirmations de Wallace, il convient de noter qu’il est une voix importante dans l’espace DOGE. Il compte plus de 200 000 abonnés sur Twitter et sa chaîne YouTube Final Stand est la plus grande dédiée à la crypto avec quelque 241 000 abonnés.

DOGE était en hausse de 7,1% sur une période de 24 heures lundi matin et est en hausse de 6 866,3% depuis le début de l’année.

Les investisseurs qui cherchent à se tenir au courant des derniers stocks de mèmes devraient continuer à lire !

On ne peut nier le pouvoir des investisseurs particuliers à l’ère des médias sociaux et cela signifie qu’il est préférable de savoir ce qu’ils font. Cela inclut les dernières nouvelles concernant Jeu de corsaire (NASDAQ :CRSR), Wendy’s (NASDAQ :LOUPE), La mûre (NYSE :BB). Tenez-vous au courant de cette nouvelle en cliquant sur les liens ci-dessous !

Plus d’actualités sur les actions meme

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.