Dogecoin vaut-il la peine d’être acheté après les derniers développements ? Invezz

Dogecoin DOGE / USD a été initialement créé en tant que jeton « meme » ; Cependant, au fil du temps, il est devenu l’un des moyens les plus populaires de transférer de la valeur.

Il a subi de nombreuses fluctuations de prix qui dépendent fortement de l’exposition aux médias sociaux.

Les améliorations de Dogecoin comme catalyseur de croissance

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Dimanche, Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX, a publié plusieurs tweets sur les crypto-monnaies, Bitcoin, Dogecoin et Shiba Inu Token.

Plus précisément, il a déclaré qu’il serait le premier milliardaire Dogecoin. Il a également parlé des améliorations de Dogecoin.

On a demandé à Musk s’il avait eu des interactions récentes avec l’équipe de développement de Doge. Il a dit qu’il n’avait pas interagi avec eux, et dans ses propres mots, il a dit : « Ni Jared, ni moi, ni personne que je connais n’a quoi que ce soit à voir avec cette fondation.

Il a tweeté ce qui suit : « Ce qui compte à mon avis, c’est la réduction des frais, la diminution du temps de verrouillage et l’augmentation de la taille des blocs. Un réseau monocouche avec des échanges comme la couche 2 semble de facto la solution la plus simple pour un « support d’échange ».

Le co-créateur de Dogecoin, Billy Markus, a répondu au tweet d’amélioration Doge de Musk, où il a souligné que son choix que Dogecoin n’est pas une autre blockchain hébergeant NFT ou d’autres jetons, et que DOGE est rapide, évolutif et peu coûteux. ça doit vraiment l’être.

La Fondation Dogecoin a été relancée en août et son site Web répertorie Jared Birchall comme l’un des quatre conseillers du conseil d’administration. Les autres conseillers du conseil d’administration sont Markus et Vitalik Buterin.

Faut-il acheter Dogecoin (DOGE) ?

Le 25 octobre, Dogecoin (DOGE) valait 0,26253 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances récentes en septembre.

En ce qui concerne le plus haut historique de DOGE, c’est le 8 mai que le jeton a atteint une valeur de 0,731578 $. À son plus haut historique, le jeton valait 0,469048 $, soit 178% de plus.

Lorsque nous regardons les performances de septembre, le 6 septembre, le jeton a culminé à 0,3172 $.

Son point le plus bas était le 29 septembre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 0,1964 $.

Ici, nous pouvons voir que le jeton a diminué en valeur de 0,1208 $ ou 38%. Cependant, du 29 septembre au 25 octobre, nous pouvons également voir que le jeton a augmenté en valeur de 0,06613 $ ou 33%.

À ce taux, Dogecoin (DOGE) a le potentiel d’atteindre 0,35441 $ d’ici la fin octobre.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent