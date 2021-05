Dogecoin vit ou meurt sur Elon Musk après le crash de la crypto

Les crypto-monnaies se sont écrasées. Les médias financiers abusent souvent du mot «crash». Mais cela s’applique réellement dans ce cas. Bitcoin (CCC:BTC-USD) a chuté à 30 000 $ mercredi matin. C’est une baisse rapide de 50% par rapport aux sommets récents. Ethereum (CCC:ETH-USD) a également perdu jusqu’à 50% par rapport à ses niveaux récents.

Source: Shutterstock

Cela provoque également un chaos dans les altcoins. Dogecoin (CCC:DOGE-USD) est tombé à 22 cents chacun mercredi. C’est une baisse massive par rapport au récent sommet de 73 cents de Doge.

Cependant, Dogecoin fait preuve d’une résilience surprenante. Mercredi, après le crash, Dogecoin est immédiatement revenu à 40 cents, ce qui a permis une récupération de plus de 50% par rapport aux creux. Cela allait certainement à l’encontre du récit selon lequel des projets de crypto plus spéculatifs tels que Dogecoin finiraient en chute libre sur un marché baissier de la crypto-monnaie.

Alors, pourquoi Dogecoin fait-il preuve de force malgré l’environnement crypto plus large et lamentable? Le mérite en revient directement à Elon Musk. En fait, Musk est sans doute la figure centrale dans tout l’espace de la crypto-monnaie, et il a grandement aidé Dogecoin tout en passant à l’offensive contre Bitcoin.

Les célébrités choisissent leurs pièces

Les crypto-monnaies sont devenues une véritable concurrence parmi les leaders d’opinion en investissement. Tu as quelqu’un comme MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) Le PDG Michael Saylor qui est fortement engagé dans Bitcoin et a montré moins d’affinité pour les altcoins.

D’autre part, Barstool SportsDave Portnoy a récemment commencé à promouvoir des altcoins moins connus SafeMoon. Pendant ce temps, Elon Musk et Mark Cuban, entre autres, ont adopté Dogecoin. De nombreux influenceurs prennent parti.

Alors que de nombreux investisseurs parlent de leurs avoirs cryptographiques, Musk reste le plus influent. Auparavant, Musk semblait soutenir les crypto-monnaies en général. Il a fait des nouvelles quand Tesla (NASDAQ:TSLA) a commencé à accepter le paiement des véhicules en crypto-monnaie. En outre, Tesla a acheté directement du Bitcoin, convertissant une partie de la trésorerie de son bilan en BTC.

Ainsi, Musk ressemblait à un champion de l’écosystème de la crypto-monnaie. En fait, de nombreux passionnés de Bitcoin ont considéré Musk comme un visionnaire qui pourrait aider Bitcoin à être adopté à un niveau plus large.

La capacité de Musk à promouvoir la crypto-monnaie sur des plates-formes populaires telles que Saturday Night Live a aidé le trading de pièces à atteindre un niveau de sensibilisation du grand public jusqu’alors inédit. Applications telles que Robin des Bois et Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) a dominé les palmarès alors que le public se précipitait pour s’impliquer dans l’espace crypto.

Musk décharge brusquement du Bitcoin et adopte le Dogecoin

Le penchant de Musk pour la crypto-monnaie dans son ensemble a cependant pris fin. La semaine dernière, Musk a fustigé Bitcoin sur Twitter, affirmant que l’exploitation minière de Bitcoin consomme beaucoup trop d’électricité et est terrible pour l’environnement. Parallèlement, Musk a annoncé que Tesla n’accepterait plus Bitcoin comme moyen de paiement pour les véhicules.

Les jours suivants, Musk a continué à tweeter sur la consommation d’énergie de Bitcoin. Cela a créé une fenêtre d’opportunité pour les pièces qui cherchent à être plus écoénergétiques, telles que Cardano (CCC:ADA-USD). En effet, certains altcoins ont atteint de nouveaux sommets à ce sujet.

Dogecoin, même s’il n’a pas été spécialement conçu pour une utilisation plus efficace de l’énergie, a également augmenté. Musk a donné une impulsion à cette impulsion la semaine dernière lorsqu’il a tweeté qu’il travaillait avec les programmeurs de Dogecoin pour améliorer l’efficacité des transactions du système.

Cela a conduit à certaines critiques, à savoir que Dogecoin a historiquement eu très peu de programmeurs actifs et que le co-créateur de Dogecoin a abandonné le projet il y a des années. Quoi qu’il en soit, Musk a poursuivi en disant qu’il espérait que Dogecoin pourrait augmenter la taille et le temps des blocs tout en réduisant les frais.

Musk peut-il faire de cette réalité une réalité pour Dogecoin? Les défis techniques semblent décourageants. Et les différentes entreprises de Musk ont ​​parfois eu du mal à fournir des choses – comme un logiciel de conduite entièrement autonome pour les véhicules Tesla – qui étaient promises aux clients.

Pourtant, Musk a également réalisé beaucoup de choses qui semblaient presque impossibles à l’époque. Il pourrait donc être en mesure de réaliser un bond en avant technique pour Dogecoin.

Verdict de Dogecoin

Regardez, peu de choses ont fondamentalement changé pour Dogecoin malgré toute la volatilité des prix. Un pari sur Dogecoin est un pari sur le pouvoir des mèmes et le savoir-faire commercial d’Elon Musk. Ne soyez pas confus et finissez par acheter du Dogecoin pour d’autres raisons. Musk parle d’essayer de faire en sorte qu’une équipe de développement révolutionne Dogecoin, mais il faudra beaucoup de temps pour transformer Doge de meme en projet sérieux, si c’est possible du tout.

Au contraire, Dogecoin se négocie en fonction de ce que le marché ressent à propos d’Elon Musk. De toute évidence, Musk a une influence considérable sur le marché de la crypto-monnaie. Regardez à quelle vitesse Bitcoin s’est dégonflé après que Musk a soulevé des inquiétudes concernant sa consommation d’énergie intensive.

Donc, si Musk continue de soutenir Dogecoin, il pourrait continuer à surprendre ses nombreux sceptiques. Dogecoin est un investissement risqué, mais parmi les altcoins, vous pourriez certainement faire pire.

A la date de publication, Ian Bezek ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.