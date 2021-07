Dogecoin vs Matic : (Polygone) : quel est le meilleur ? Pourquoi Dogecoin est si populaire en Inde et pas le desi Matic ?

in

Dogecoin vs Matic : quel est le meilleur ?

Imaginez que vous avez converti les gains de votre vie en or et que vous voulez les garder en sécurité dans un casier bancaire. À qui ferez-vous davantage confiance pour le garder en sécurité ? Une banque coopérative mal entretenue près de chez vous ou une succursale plus sûre de SBI en ville ?

Bien entendu, vous préférerez garder votre Or dans un casier SBI. Pourquoi? Parce que les atouts fondamentaux de la banque, sa popularité, ses services, sa fiabilité et sa clientèle donnent un sentiment de sécurité. Plus encore, en raison des nombreuses histoires de faillite de petites banques au cours des dernières années qui ont fait pleurer des milliers de déposants.

Il est tout à fait logique de stocker quoi que ce soit de valeur (y compris de l’argent ou de l’or) dans un endroit qui semble sûr et fiable à long terme. Mais en ce qui concerne la crypto-monnaie, l’inverse semble être devenu vrai en Inde en 2021, en particulier pour les millennials.

Défiant la sagesse conventionnelle, des milliers de jeunes ont préféré les pièces de monnaie avec des fondamentaux fragiles comme Dogecoin au lieu d’altcoins plus stables et fondamentalement forts comme Matic, qui est une crypto-monnaie purement indienne. Vous vous demandez pourquoi ? Découvrons-le.

Sandeep Nailwal, cofondateur et directeur de l’exploitation de Mark Cuban-backed Polygon (anciennement Matic), affirme que la majorité de la communauté crypto est toujours investie dans des actifs spéculatifs. C’est pourquoi un grand nombre d’individus achètent des dogecoins et autres meme coins sans valeur intrinsèque.

« Polygon, d’autre part, est une plate-forme axée sur la technologie avec une infrastructure solide qui se concentre sur la croissance et l’expansion de l’écosystème des développeurs de blockchain. En conséquence, Polygon, Ethereum et les produits similaires centrés sur la technologie sont préférés par les personnes qui comprennent la technologie, ont une connaissance de la technologie Crypto au-delà des spéculations et considèrent la crypto comme une classe d’investissement à long terme », a déclaré Nailwal à FE Online. .

Mais ce n’est pas ça. Selon le fondateur de Bitinning, Kashif Raza, la facilité d’accès aux plateformes de trading, le manque de compréhension de la technologie crypto et l’approbation de Dogecoin par des personnalités célèbres comme Elon Musk ont ​​accru la popularité de la pièce meme. Le tweet de Musk sur l’envoi de Dogecoin sur la Lune a encore accru l’intérêt manifesté par les jeunes pour cette pièce meme.

« Le compte Twitter de Musk est très populaire et a été controversé. À propos de Dogecoin, même lui avait dit que ce n’était qu’une pièce de monnaie. Mais quand il a commencé à faire des tweets sérieux comme Dogecoin deviendra la monnaie du futur, qu’il y a un énorme potentiel dans Dogecoin… les jeunes ont estimé que si Elon Musk tweetait à ce sujet, ça devait être bien. Mais tout ce dont une célébrité parle n’a pas besoin d’être bon », a déclaré Raza à FE Online.

Des enquêtes ont révélé que près de 70% des investisseurs dans l’espace crypto ont moins de 34 ans. Et Dogecoin est la deuxième pièce cryptée la plus populaire après Bitcoin, que beaucoup ont comparée à l’or du nouvel âge.

Raza a déclaré que depuis le verrouillage de l’année dernière, les jeunes étaient enfermés à l’intérieur de leurs maisons. Ils avaient un revenu disponible à portée de main et le temps d’explorer des moyens faciles d’investir. Grâce à des plateformes d’investissement en actions facilement accessibles comme Zerodha, et même à plusieurs échanges cryptographiques, il y a eu un pic d’ouverture de nouveaux comptes sur ces plateformes.

Même un rapport de SBI Research en juin a attribué « aux gens qui passent plus de temps chez eux pendant les fermetures » l’une des raisons d’une « inclinaison significative » des investisseurs particuliers vers le marché boursier.

Auparavant, il était difficile de commencer à investir sur le marché. Mais maintenant, que ce soit pour négocier des actions ou investir dans la crypto, tout ce dont une personne a besoin est d’un aadhaar et d’un numéro de téléphone portable. Quelqu’un avec même Rs 500 dans son portefeuille peut commencer à investir dans des actions ou de la crypto.

Où se trouve Matic

Ce n’est pas que Matic soit impopulaire.

Selon Raza, près de 70% des utilisateurs indiens de crypto ont soit échangé, acheté ou détenu Matic au moins une fois.

“Matic est une pièce populaire, mais les jeunes ne sont pas immédiatement attirés par elle car elle n’est pas tweetée par une célébrité ou une personnalité de premier plan comme Elon Musk”, a-t-il fait remarquer.

Sur l’échange crypto WazirX, Dogecoin se négociait à Rs 15.717 le samedi 31 juillet 2021 au matin tandis que le prix de Matic était Rs 78.350.

La popularité de Dogecoin a conduit à un flot de nouvelles pièces meme comme Shiba Inu, Baby Dogecoin, etc.

Est-il judicieux d’investir dans des pièces meme?

Raza a déclaré qu’une nouvelle tendance avait commencé ces jours-ci. Les jeunes se réunissent pour former de petites communautés sur des plateformes de médias sociaux comme Instagram et continuent de promouvoir leurs pièces préférées, en espérant que leurs prix augmenteraient. Mais cela ne semble pas aller si vite.

Dogecoin avait atteint son prix record de 0,73 $ le 8 mai 2021 et il a chuté de 71,2% depuis lors, selon les données disponibles sur le site Web de CoinGecko aujourd’hui. Pourtant, DogeCoin est classé 7e en termes de capitalisation boursière mondiale (27 513 698 759 $) tandis que Matic est à la 17e position avec une capitalisation boursière de 6 708 502 825 $. Matic avait atteint son prix le plus élevé de tous les temps à 2,62 $ le 18 mai et depuis lors, il a chuté de 60,1%.

Cependant, des experts comme Raza pensent que lorsque le marché baissier actuel dans l’espace crypto se terminera, les pièces fondamentalement fortes seront les premières à récupérer et à atteindre des prix élevés, pas les pièces meme.

