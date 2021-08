Dogecoin vs Shiba Inu : lequel a le plus de potentiel à long terme ?

in

Les crypto-monnaies Meme ont gagné en popularité ces derniers temps, et après le krach général du marché, vous pourriez être intéressé à acheter certaines de ces pièces. Pour découvrir lequel a le plus de potentiel entre Dogecoin et Shiba, je fais ci-dessous une comparaison, cherchant à découvrir quels sont les points forts de chacun.

Dogecoin contre Shiba Inu

Au moment d’écrire ces lignes, DOGE se négocie à 0,20 $, accumulant un gain de 1,75 % au cours des dernières 24 heures. Au cours des 7 derniers jours s’accumule une perte de 3,18%. Sa capitalisation boursière est de 26 149 millions de dollars, ce qui en fait la 8e position du classement CoinMarketCap.

Pendant ce temps, Shiba Inu se situe à 0,000006232 $, accumulant un léger gain de 0,32% au cours des dernières 24 heures et de 0,67% au cours des 7 derniers jours. Il a une capitalisation de 2 464 millions de dollars, occupant ainsi la 45e position du classement CoinMarketCap.

Que sont-ils et à quoi servent-ils

Dogecoin a été créé en 2013 par Jackson Palmer et Billy Markus. Il a été stylisé autour du mème Doge, popularisé par les médias sociaux.

Il est né d’un fork de Litecoin, une crypto-monnaie qui utilise le code Bitcoin comme base. Ce qui distingue DOGE, c’est l’offre illimitée.

Parce que l’offre n’est pas limitée, il s’agit d’un actif intrinsèquement inflationniste. L’offre élevée se traduit par un prix bas, ce qui a fait de cette crypto-monnaie l’un des meilleurs moyens de basculer sur le Web.

Si nous allons à Shiba Inu, nous constatons qu’il s’agit d’une crypto-monnaie qui est devenue une concurrence pour Dogecoin, au milieu de l’une des plus grandes vagues de spéculation dans le segment des crypto-monnaies.

Comme l’indique le même projet, Shiba est devenu le Dogecoin Killer, créé par une personne anonyme sous le pseudonyme de Ryoshi, en août 2020.

SHIB est un jeton ERC-20, qui fonctionne au sein du réseau Ethereum. Son nom fait référence à une race de chien japonaise, et il utilise un logo similaire à celui de sa concurrence directe.

Le simple fait d’être un jeton qui fonctionne au sein du réseau ETH le désavantage un peu dans ce Dogecoin contre Shiba Inu. Actuellement, les frais sur le réseau Ethereum sont d’environ 3 $, tandis que sur le réseau Doge, ils sont d’environ 0,5 $.

La popularité de cette crypto-monnaie a grandi comme de la mousse, générant des retours plus qu’incroyables en quelques semaines. Les commerçants chinois sont ceux qui ont principalement favorisé l’augmentation des prix.

Si nous parlons de son utilité et de sa valeur sous-jacente, nous pouvons dire qu’il est similaire à Doge, car en principe, il ne devrait être utilisé que comme jeton de transfert.

Cependant, quelques avantages comme un échange décentralisé et une proposition de marché NTF peuvent ajouter un peu plus de valeur fondamentale au jeton SHIB.

La fourniture

Comme je l’ai mentionné, l’offre de Dogecoin est illimitée. Actuellement, la monnaie est de 130 000 millions de pièces, sans aucun doute extrêmement inflationniste.

Il est pertinent de noter que seuls 12 portefeuilles disposent de 46% du fonds de roulement, ce qui représente un risque important de dumping et d’inondation de l’offre.

TOP portefeuilles avec la plus grande quantité de Dogecoin. Source : BitInfoCharts.

Shiba Inu pour sa part n’a pas un approvisionnement illimité, mais la limite est aussi extrêmement élevée. Il y a actuellement 394 millions de SHIB en circulation, et le maximum sera de 1 000 milliards.

Sur ce marché d’offre extrême, il y a un point en faveur, c’est que Vitalik Buterin a bloqué 45% du fonds de roulement de SHIB en les envoyant à une adresse bloquée.

Cette décision de Vitalik est une façon de se décharger de sa responsabilité, après qu’une telle quantité de pièces lui ait été envoyée sans son consentement.

Solidité

Croyez-le ou non, le cryptomeme Dogecoin est venu se positionner parmi les 5 plus grands du marché de la cryptographie, au milieu d’une méga vague de spéculation, principalement tirée par le magnat Elon Musk.

Cet énorme coup de pouce en a fait l’une des principales pièces de monnaie de l’écosystème, et nous ne la verrons guère disparaître complètement dans un avenir proche.

Si on met Dogecoin dans un vs contre Shiba Inu en tenant compte de la force de chacun, Doge gagne sans aucun doute.

Cependant, SHIB n’est pas mal du tout. Nous parlons d’occuper le TOP 45 dans le classement CoinMarketCap, nous pouvons donc être sûrs qu’il y a une solide communauté derrière.

Potentiel de croissance

Le fait que Dogecoin soit dans le top 10, tandis que la pièce Shiba est dans le top 45, nous donne déjà un signal clair dont l’un a le plus de potentiel de croissance par rapport à, si nous parlons de gains en pourcentage.

Et c’est que la capitalisation boursière de DOGE de 26,2 milliards de dollars, fait déjà un peu difficile de penser qu’elle va atteindre trop haut.

Piensa que alcanzar los $50.000 millones de capitalización ya la colocaría por encima de Binance Coin, y aunque no es imposible, no está muy bien comparar un proyecto meramente especulativo, con uno que posee una gran base fundamental detrás, como lo es el token del exchange le plus grand du monde.

De son côté, SHIB pourrait quadrupler sa capitalisation (et par conséquent son prix) et rester encore en deçà d’autres projets solides comme Chainlink ou Uniswap.

Si nous parlons de bases fondamentales, nous avons vu dans ce Dogecoin vs Shiba Inu à quel point elles ne sont vraiment pas très différentes les unes des autres.

Le risque est très élevé dans les deux cas, donc se tourner vers celui qui offre le plus grand potentiel de croissance en pourcentage n’est pas très exagéré.

Analyses et prévisions techniques DOGE et SHIBA

Contrairement à d’autres crypto-monnaies, DOGE ne s’est pas réveillé avec les derniers gains du marché. Cependant, le rejet constant des prix bas et la faible force baissière nous indiquent que la chute est peut-être déjà terminée.

Sur le graphique hebdomadaire, nous voyons que le prix devrait franchir la résistance à 0,44 $ pour confirmer une reprise de la tendance haussière précédente.

Mais, voir une bonne pression d’achat sur la zone de support où elle se trouve est déjà un bon signe avant-coureur.

Si le support est perdu à 0,13$, le terrain sera clair à 0,07$. Pour le moment, ce n’est pas le scénario le plus probable.

Dogecoin contre Shiba Inu. Graphique hebdomadaire DOGE vs USD. Source : TradingView.

Le comportement actuel de Shiba Inu n’est pas très différent de celui de Dogecoin, ce qui rend cela vs.

Cependant, l’épuisement constant des vendeurs lance également des signaux d’un possible creux pour recommencer à générer des bénéfices.

Si le prix SHIB maintient le support à 0,0000054 $, il est probable que nous verrons bientôt la résistance franchir à 0,0000088 $, reprenant ainsi la tendance haussière qui a généré des gains si surprenants plus tôt dans l’année.

Sinon, si le support nommé est perdu, le terrain serait défriché à hauteur de 0,0000029 $.

Graphique hebdomadaire SHIB vs USDT. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

