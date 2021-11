Doge est la crypto-monnaie native de dogecoin, une crypto-monnaie parodique basée sur un mème Internet viral d’un chien Shiba Inu. Au début, le projet crypto a été créé uniquement comme une parodie d’autres projets de crypto-monnaie qui étaient lancés à l’époque.

La crypto-monnaie est essentiellement une copie directe du code de Litecoin et peut être utilisée pour transférer de la valeur sur Internet comme tous les autres actifs numériques. Doge n’a jamais été conçu pour avoir une utilité réelle au-delà d’un simple système de paiement basé sur la blockchain ; cependant, il a rapidement amassé une communauté de fans purs et durs qui ont trouvé et développé de nouveaux cas d’utilisation pour lui. Ceux-ci comprenaient un service de pourboires en ligne tiers, ce qui a permis à doge de devenir une pièce de monnaie de premier plan sur la plate-forme de médias sociaux Reddit et de financer des causes caritatives à l’aide de dogecoin.

Prix ​​doge

Contrairement au cas de nombreuses autres crypto-monnaies, les fondateurs de dogecoin n’ont pas lancé de vente publique ou de pièces « premine » avant le lancement du jeton. Au lieu de cela, une limite d’approvisionnement totale de 100 milliards de pièces a été fixée et toute personne disposant d’un ordinateur portable ou d’un smartphone pouvait commencer immédiatement à exploiter doge.

Ce qui était également unique à propos de dogecoin était son calendrier de récompenses en bloc. En copiant le calendrier d’un autre projet appelé LuckyCoin, les récompenses des blocs de doge étaient complètement aléatoires, ce qui signifie que les mineurs pouvaient recevoir de 0 à 1 million de doge pour l’exploitation d’un seul bloc. La gamme de pièces disponibles pour les récompenses en bloc a été réduite tous les 100 000 blocs jusqu’en 2014, date à laquelle les fondateurs du projet ont décidé de modifier le système de récompense en bloc en un calendrier fixe. Après ce point, les mineurs qui réussissaient ont reçu 10 000 doges par bloc pour leurs efforts.

Malgré la popularité immédiate de dogecoin parmi les premiers utilisateurs de crypto, il n’a connu que deux grands sauts de prix de courte durée au cours de ses presque quatre premières années sur le marché. Le premier a eu lieu presque immédiatement après la mise en ligne du jeton, lorsque son prix a grimpé de 1 061 % en 15 jours, passant de 0,0002 $ à 0,0023 $. La deuxième grande hausse a eu lieu en mars 2017 au début d’un marché haussier de la cryptographie. Le prix de Doge a augmenté de 1 494 % pour atteindre un sommet de 0,004 $ – le prix le plus élevé depuis son lancement.

Alors que de nombreux autres actifs numériques ont continué d’augmenter au cours du deuxième trimestre de 2017, les prix des doges sont tombés en dessous de 0,001 $. Ce n’est qu’en novembre 2017, lorsque le prix du doge a de nouveau trouvé le soutien d’investisseurs haussiers. En janvier 2018, le prix du doge a atteint un sommet de 0,018 $.

Il a fallu plus de trois ans à doge pour atteindre à nouveau ce niveau, après avoir connu une période prolongée de faible activité commerciale alors que le battage médiatique pour le jeton diminuait. Le regain d’intérêt suscité par le PDG de Tesla, Elon Musk, et d’autres supporters célèbres au début de 2021 a fait grimper le prix du doge au-delà de son précédent record. La pièce a affiché un gain de 9 884 % entre janvier et mai. À la fin du rallye, doge avait culminé à un nouveau record historique de 0,74 $.

Comment fonctionne Dogecoin

La blockchain de Dogecoin fonctionne à l’aide d’un mécanisme de consensus de preuve de travail – le même système que Bitcoin utilise pour que les participants au réseau parviennent à un accord sur les données ajoutées à la blockchain.

Le code minier de Dogecoin a été initialement copié à partir d’un autre projet de cryptographie appelé LuckyCoin. LuckyCoin – un fork de Litecoin, qui est un fork de Bitcoin – comportait un calendrier de récompenses par blocs complètement aléatoire où les mineurs pouvaient recevoir zéro ou potentiellement des milliers de pièces gratuites pour produire de nouveaux blocs. L’entrepreneur australien Jackson Palmer et l’ingénieur logiciel américain Billy Markus – les deux créateurs de dogecoin – pensaient que le caractère aléatoire gênerait les mineurs de dogecoin et les empêcherait d’utiliser le jeton à long terme.

Cependant, au fur et à mesure que la communauté se développait autour des dogecoins, Palmer et Markus ont finalement décidé de changer cela en un calendrier de récompenses en bloc fixe en mars 2014. Les blocs créés dans le cadre du nouveau calendrier contenaient 10 000 dogecoins, ce qui signifie que 5,2 milliards de dogecoins sont extraits chaque année.

L’ajustement de la difficulté de minage de Dogecoin, qui contrôle la difficulté ou la facilité de trouver un bloc, est ajusté à chaque bloc, contrairement à Bitcoin, qui s’ajuste tous les 2 016 blocs.

En 2014, le créateur de Litecoin, Charlie Lee, a proposé l’idée de fusionner le dogecoin et le litecoin. Cette idée de « exploitation minière fusionnée » signifiait que les mineurs exploiteraient simultanément le dogecoin et le litecoin, contribuant ainsi à renforcer la sécurité du réseau de Dogecoin. Palmer et Markus ont accepté la proposition de Lee quatre mois plus tard. Cela a permis à Dogecoin de produire des blocs plus rapides que Bitcoin (1 minute contre 10 minutes), ce qui signifie que les transactions doge sont nettement plus rapides que les transactions Bitcoin.

Risques liés à la possession de dogecoin

Malgré toute l’approbation des célébrités, le battage médiatique sur les réseaux sociaux et le soutien des tribus Internet, il existe un certain nombre de risques associés à la possession de dogecoin dont de nombreux investisseurs peuvent ne pas être conscients.

Approvisionnement illimité : contrairement au bitcoin et à de nombreuses autres crypto-monnaies, le dogecoin n’a pas d’approvisionnement fixe. Cela signifie que les prix ne sont pas soutenus par la rareté et dépendent des acheteurs qui achètent constamment de nouveaux dogecoins qui entrent en circulation pour maintenir sa valeur. Taux d’émission élevé : Dogecoin a une récompense de bloc fixe où les mineurs qui réussissent reçoivent 10 000 dogecoins chaque minute, par rapport au Bitcoin où les mineurs reçoivent 6,25 bitcoins toutes les 10 minutes jusqu’à ce que la prochaine réduction de moitié de ce taux se produise dans le courant de 2024. En fin de compte, cela signifie que plus de dogecoins entrent en circulation en deux jours (28 millions) que l’offre totale de bitcoins, qui devrait plafonner à 21 millions vers l’année 2140 .Développement technologique peu fréquent : le développement technologique de Dogecoin est maintenu par une équipe de développeurs bénévoles qui, jusqu’à récemment, avaient soumis relativement peu de mises à jour et de versions de code. Avant la dernière version de Dogecoin Core 1.14.3 en février 2021, la dernière mise à jour a été publiée en novembre 2019. Propriété concentrée : selon les données d’IntoTheBlock, il existe neuf portefeuilles qui détiennent collectivement plus de 40 % de tous les dogecoins, avec un seul portefeuille. 28%. Cela signifie qu’à tout moment, l’un de ces gros investisseurs pourrait encaisser et faire chuter le prix, ou bien pourrait utiliser sa position énorme pour manipuler le marché. En revanche, il n’y a qu’un seul portefeuille Bitcoin actif qui détient un peu plus de 1% de l’offre totale.

Événements clés et gestion

Dogecoin a été créé par Palmer et Markus en 2013. Dans une interview en 2019, Palmer a déclaré que l’idée du projet provenait de deux onglets Internet qu’il avait ouverts sur son ordinateur à l’époque, dont un avec un mème Internet viral d’un Shiba Inu japonais. « doge » et l’autre avec une liste des projets de crypto-monnaie récemment ajoutés au marché.

Palmer a inventé en plaisantant l’expression « Dogecoin » pour lui-même et s’est rendu sur son compte Twitter pour publier la ligne désormais tristement célèbre, « Investir dans Dogecoin, c’est à peu près sûr que c’est la prochaine grande chose. Cela a immédiatement suscité l’intérêt de la communauté crypto alimentée par les mèmes.

Dogecoin a officiellement été mis en ligne en décembre 2013 et est devenu un succès instantané auprès de la communauté. Au bout de deux semaines, la chaîne r/Dogecoin Reddit comptait plus de 19 000 utilisateurs et le prix de DOGE, le symbole boursier du jeton officiel du projet, a grimpé de 300 %, même si à l’époque la Chine avait annoncé une interdiction aux sociétés de paiement de traiter avec le bitcoin.

En 2014, DogeTipBot, un service de pourboire tiers, a été créé qui s’interface avec Reddit et permet aux utilisateurs de s’envoyer des microtransactions dogecoin pour publier un contenu favorable. Le service a contribué à encourager l’utilisation précoce de doge et a également joué un rôle énorme en exposant pour la première fois les utilisateurs non cryptés aux jetons numériques.

En août 2014, DogeTipBot était devenu le principal service de pourboire de l’industrie de la cryptographie avec plus de 70 000 inscriptions. Il a fonctionné pendant trois ans avant de fermer.

La même année, la communauté Dogecoin a collectivement fait un don de plus de 170 000 $ en DOGE à plus d’une douzaine de causes caritatives, y compris une organisation caritative kenyane pour l’eau potable et une organisation qui a fourni des chiens d’assistance aux enfants aveugles.

En 2015, Palmer et Markus se sont éloignés de Dogecoin, qualifiant la communauté de « toxique » et la critiquant d’être « dominée par les hommes blancs » et entachée d’« idées commerciales remplies de mots à la mode ». Plus récemment, Markus a déclaré que le marché des dogecoins était marqué par « la pompe et le dumping, une cupidité galopante » et « un battage médiatique sans recherche ».

Le projet a été laissé entre les mains de développeurs bénévoles de la communauté dogecoin, qui mettent rarement à jour le code sous-jacent.

En janvier 2018, la capitalisation boursière de Dogecoin a franchi le cap du milliard de dollars. Mais ce n’est qu’en 2021 que la popularité de dogecoin est passée à un niveau complètement différent.

En janvier 2021, les membres de la communauté d’une chaîne Reddit appelée «wallstreetbets» ont orchestré une attaque contre les fonds spéculatifs de Wall Street en pompant des actions fortement à découvert. Cette cascade alimentée par les médias sociaux a attiré l’attention du monde entier et un nombre croissant de nouveaux adeptes à la cause. La chaîne Reddit aurait augmenté de 1,5 million d’utilisateurs du jour au lendemain et était tellement débordée qu’elle a dû se déconnecter temporairement.

Il ne fallut pas longtemps avant que la horde rebelle de pompes de stock ne commence à chercher la prochaine chose cool à pomper, et le dogecoin, étant une crypto-monnaie décentralisée avec une forte présence dans la culture pop Internet, était un choix évident. En moins de 24 heures, le prix de doge a bondi de 142% et a ensuite grimpé de 200 % après que Musk se soit joint à la mêlée, partageant une image satirique du magazine «Dogue» avec ses 54 millions de followers sur Twitter.

Depuis lors, Musk – maintenant le « Dogefather » autoproclamé – a été responsable à plusieurs reprises de faire grimper les prix des doges en partageant des références et des mèmes relatifs à la crypto-monnaie sur le thème du chien sur son flux de médias sociaux.