‘Dogefather’ Elon Musk dit quand il créerait sa propre crypto-monnaie

Elon Musk a déclaré vendredi qu’il travaillait sur le développement de Dogecoin pour «améliorer l’efficacité des transactions du système». Image: .

Elon Musk de Tesla avait décrié plus tôt cette semaine la quantité «insensée» d’énergie nécessaire à la production de Bitcoin suite à sa décision de suspendre l’utilisation de Bitcoin pour vendre ses voitures électriques. Il avait également réitéré son appel en faveur d’une «taxe sur le carbone» (une redevance imposée sur la combustion du charbon, du gaz et d’autres combustibles à base de carbone) au milieu des préoccupations concernant «l’utilisation croissante des combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les carburants », selon un communiqué tweeté jeudi par Musk. Bien qu’il n’utilise peut-être pas Bitcoin pour des transactions à moins que son exploitation ne passe à une énergie plus durable, c’est le Dogecoin qui est de plus en plus soutenu par Musk.

Les raisons pour lesquelles Dogecoin «gagne haut la main» par rapport à Bitcoin, selon Musk, comprenaient: Doge accélère le temps de bloc 10X, augmente la taille du bloc 10X et baisse les frais 100X, a-t-il tweeté dimanche. Pour Musk, il est «le Dogefather» et «Dogecoin est la crypto du peuple». Il est également moins sévère pour l’environnement que Bitcoin et est plus abordable en raison de son offre élevée que le roi de la crypto. Mais est-ce que cela en fait une crypto parfaite à laquelle Musk voudrait rester pour toujours? Probablement non et peut-être que personne ne pourra alors dire quelle crypto serait meilleure que Dogecoin for Musk. Si ce n’est pas Dogecoin, Musk pourrait aller de l’avant et lancer un nouveau crypto.

«Seulement si Doge ne peut pas le faire. Grosse douleur dans le cou pour en créer un autre », a tweeté Musk dimanche.

Son tweet était en réponse à une suggestion de lancer une crypto qui fait tout ce qu’il veut techniquement. «Pourquoi ne pas simplement créer une crypto à partir de zéro qui fait tout ce que vous voulez techniquement et qui bénéficie d’un grand support de développement et qui n’a pas une forte concentration de propriété, du moins au début?» avait dit un utilisateur avec un pseudo Twitter @lon_elon.

Plus important encore, Musk avait déclaré vendredi qu’il travaillait sur le développement de Dogecoin pour «améliorer l’efficacité des transactions du système». Cependant, il n’était pas clair s’il faisait référence à une meilleure vitesse, à une meilleure utilisation de l’énergie ou à sa convivialité, et plus encore. Le prix de Dogecoin avait baissé de près de 22% dimanche aux premières heures des États-Unis après que Musk ait qualifié Dogecoin de “ bousculade ” sur le programme de nouvelles satiriques de la comédie américaine Saturday Night Live (SNL) Weekend Update. La “ blague ” Dogecoin se négociait à 52 cents après avoir culminé à 72 cents le samedi de la semaine dernière, selon Coindesk.

