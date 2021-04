DogeHouse, la crypto-monnaie solidaire qui sauve les chiens

Compartir

Qu’est-ce que Dogehouse ($ DHOUSE)?

$ DHOUSE est un protocole de génération automatique de rendement et sans friction. Tout ce que vous avez à faire est de sauvegarder votre $ DHOUSE et vous recevrez automatiquement plus de $ DHOUSE dans votre portefeuille.

Cela se fait en facturant une taxe de 7% sur toutes les transactions, qui sont ensuite divisées en un 5% à tous les détenteurs en récompense, et 2% sont automatiquement ajoutés au pool de liquidités, créant essentiellement un prix plancher de plus en plus élevé.

Quelle est l’utilité de $ DHOUSE?

Les chiens sont des créatures merveilleuses et ils méritent d’avoir une vie heureuse. J’adore les chiens et j’en ai sauvé certains, et je veux faire plus de bien pour eux!

Nous ferons des dons aux refuges pour animaux, Dans le but de sauver les chiens! Nous mettrons en place des refuges pour animaux pour que la communauté vote, et même dans certains cas des chiens spécifiques.

$ DHOUSE disposera d’une bourse de dons qui accumulera progressivement les frais de transaction. Ce portefeuille sera verrouillé pendant 2 semaines consécutives. Une fois débloqué, nous prendrons les revenus des commissions (ne jamais toucher au montant initial)

Et nous choisirons nos dons!

L’inspiration du fondateur:



«Ce chiot ici est mon inspiration. Son nom est Rowdy. Il n’est pas du tout Rowdy, il ne sait même pas encore aboyer. Les deux fois qu’il a aboyé, il a eu peur. Je l’ai sauvé d’un horrible humain violent. Depuis, cela m’a apporté de la joie chaque jour. Je veux rendre ces merveilleuses créatures, ils méritent tous une vie heureuse. “

NFT FARMING avec les partenaires DEGENR!

«Nous travaillerons et nous associerons avec l’une des plates-formes NFT les plus dominantes de BSC, DEGENR.

Vous pourrez utiliser vos jetons $ DHOUSE et les associer à DEGENR, augmentant ainsi la liquidité. “

Comme ils le déclarent: «Nous voulons faire des NFT, en célébrant tous les doges de notre communauté. Nous tirerons de la gigantesque collection de beaux bulldogs que les gens nous envoient “

Vous pouvez visiter la page DogeHouse au lien suivant: DOGEHOUSE