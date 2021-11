Dogleg annonce une interruption alors que le chanteur principal Alex Stoitsiadis s’excuse pour ses « modèles de comportement négatifs »

Dogleg est en pause, a annoncé le chanteur Alex Stoitsiadis dans un message où il s’est également excusé pour « des comportements négatifs ». Stoitsiadis a écrit qu’il était « inapproprié possessif » et malhonnête avec ses partenaires et amis. « Mon égoïsme, mon obsession et ma malhonnêteté sont inacceptables et ne méritent pas une plate-forme dans leur état actuel », a-t-il déclaré. Trouvez la déclaration ci-dessous.

Dans la déclaration, Stoitsiadis a expliqué qu’il « enverrait des SMS et appellerait de manière obsessionnelle » à la fin des relations et qu’il « n’a pas accordé suffisamment de temps ou d’attention aux problèmes des autres ». Il a écrit: « Je suis désolé pour ceux que j’ai blessés. »

Dogleg devait faire la première partie de Touche Amore lors d’une tournée nord-américaine en mars. Le manager du groupe dit à Pitchfork que Dogleg ne jouera aucun spectacle en 2022.