Dogs on Solana : Doge Capital annonce le programme de jalonnement Doge NFT. Les utilisateurs peuvent gagner $ DAWG quotidiennement

Lorsque le monde est obsédé par les singes, les baleines et autres NFT, le plus célèbre de tous les mèmes, celui qui a déclenché une toute nouvelle révolution au sein des crypto-monnaies, reste largement ignoré. Les NFT exclusifs de Doge Capital s’attaquent à ce problème et, en même temps, offrent à ses détenteurs de NFT une toute nouvelle source de revenus grâce à son programme de jalonnement qui offre des jetons quotidiens $ DAWG en récompense.

Club Ouaf

Doge Capital a fabriqué une quantité limitée de NFT, chacun étant un joli pixel art (24 × 24 pixels) qui appartient à la collection exclusive de 5 000 NFT. Pour rejoindre le Doge Capital Woof Club, un utilisateur doit détenir au moins un de ces NFT. Chaque NFT et sa représentation artistique sont assurés d’être uniques grâce à l’utilisation d’un codage génératif, où un programme informatique crée des variations aléatoires, rendant chaque pièce unique en son genre.

Alors que les NFT vont faire leur propre valeur dans la sphère NFT, il y a bien plus qu’une simple augmentation de valeur. Doge Capital propose un programme de staking dans lequel ces NFT peuvent être utilisés à bon escient. Le jalonnement conduira à un flux de revenus constant grâce à la sortie du jeton utilitaire de Doge Capital, le $ DAWG. En dehors de cela, la plate-forme Doge Capital soutiendra également ses utilisateurs via l’achat d’autres NFT. Chaque NFT acquis par Doge Capital sera placé dans la WoofBank, un portefeuille communautaire. Étant donné que les utilisateurs détiendront des Doge NFT et $ DAWG, ils seront le véritable propriétaire de la banque.

Comment miser pour gagner $DAWG

$DAWG, le jeton utilitaire de la plate-forme, est plus qu’un simple actif numérique. Déjà répertorié sur Raydium et Dexlab, le jeton est liquide et constitue donc une source de revenus parfaite pour les utilisateurs de Doge Capital. Alors que les utilisateurs peuvent se rendre dans les bourses et acheter le jeton $ DAWG, ils peuvent également investir dans Doge Capital NFT et ses parachutages supplémentaires, et les miser pour gagner des jetons gratuits.

Lorsque le staking est en ligne, les utilisateurs peuvent se rendre dans la section Staking du site Web de Doge Capital et décider quel Doge NFT ils souhaitent engager. 1 Doge NFT jalonné signifie 5 $ DAWG de récompense par jour, tandis qu’un NFT parachuté signifie 1 $ DAWG par jour.

Il est conseillé de miser les deux, car pour réclamer les récompenses, l’utilisateur doit s’engager à la fois. Une fois le pieu cultivé, 1 NFT parachuté sera brûlé (le Doge NFT ne sera pas affecté). Cela encouragera les utilisateurs à miser plus longtemps et apportera une stabilité au jeton $ DAWG. Doge Capital continuera de supprimer des NFT supplémentaires afin que les NFT largués par voie aérienne soient disponibles pour que les utilisateurs puissent les graver s’ils souhaitent réclamer leurs récompenses plusieurs fois.

Le $DAWG Tokenomics

Approvisionnement total : 30 millions

Approvisionnement en circulation : 1,5 million (l’approvisionnement en circulation restera le même jusqu’à ce que le jalonnement soit en ligne)

La répartition de 30 Millions de jetons est la suivante :

1% – Airdrop aux détenteurs de Doge Capital qui ont retiré leurs Doges des marchés

5% – Liquidité initiale sur Raydium

10% – Réserve de liquidité (Liquidité à ajouter au pool à l’avenir)

10 % – Équipe et conseillers (cela sera distribué mensuellement sur 20 mois. Par conséquent, la distribution par mois n’est que de 0,5 %)

14% – Commercialisation

60 % – Récompenses de mise

À propos de Doge Capital

Doge Capital croit au pouvoir du peuple et le WoofDAO est construit juste pour cela. Le DAO laissera les utilisateurs décider en tant que communauté de la voie à suivre. Par exemple, les utilisateurs devraient-ils liquider les NFT dans la WoofBank ou les distribuer entre eux ? La décision doit être prise par eux. $DAWG offre un accès exclusif aux futures activités et événements de Doge Capital, y compris des marchandises limitées. Le token agit comme un moyen d’échange au sein de l’écosystème Doge Capital et sera le seul moyen de payer pour les différents services et produits proposés.

À propos de l’équipe

Dogefather – Développeur principal :

Twitter : https://twitter.com/thecryptofunnel

Instagram : https://www.instagram.com/cryptofunnel/

GomuGomuNo – Marketing :

Twitter : https://twitter.com/thecryptohike

Instagram : https://www.instagram.com/cryptohike/

Thiccdoge – Art :

Twitter : https://twitter.com/Thethicdoge

