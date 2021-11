DogTV : une chaîne de télévision créée pour les chiens arrive au Royaume-Uni

DogTV divertira sûrement vos toutous (Photo: DogTV)

Une toute nouvelle chaîne de télévision a été créée spécialement pour les chiens et leurs propriétaires arrivent au Royaume-Uni.

DogTV diffusera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 une programmation scientifiquement testée qui vise à soulager les symptômes des conditions de nos amis canins, telles que l’anxiété de séparation, la solitude et le stress.

Le service, qui proposera également des émissions conçues pour aider les propriétaires à mieux comprendre et prendre soin de leurs animaux de compagnie, sera lancé le 8 novembre.

DogTV a été développé suite à des recherches sur les besoins physiologiques et psychologiques des animaux, leurs humeurs et leurs réponses aux stimuli audio et visuels pour les aider à se sentir plus stimulés, détendus ou les aider à dormir.

Les couleurs, les fréquences audio et l’alignement de la caméra ont été adaptés pour répondre aux sens des chiens.

La chaîne, qui est déjà disponible dans d’autres pays, proposera également des programmes pour les propriétaires de chiens, y compris des émissions de la célèbre dresseuse de chiens Laura Nativo, qui fournira des conseils sur la façon de mieux vivre à la maison avec un animal de compagnie, ainsi que des programmes qui fournissent des recettes pour chiens.

« DogTV est une excellente ressource pour les propriétaires de chiens pour aider à atténuer certains des problèmes de comportement qui peuvent survenir lorsque les chiens sont laissés seuls », a déclaré le professeur Nicholas Dodman, scientifique en chef de DogTV.

« Avec le nombre de propriétaires de chiens augmentant au cours de la pandémie et les propriétaires retournant maintenant au travail, DogTV aide les chiens à se sentir détendus et réconfortés jusqu’à ce que leurs propriétaires rentrent chez eux. »

L’entraîneur britannique d’animaux Victoria Stilwell a ajouté: «Les gens pensent que DogTV est un concept un peu étrange au début, mais quand je leur dis la quantité de recherches qui ont été consacrées à cela – que cette chaîne de télévision peut aider leurs chiens seuls à la maison, s’améliorer considérablement leur vie et les aident à gérer différents stress et anxiétés – ils comprennent.

DOGTV est actuellement distribué dans le monde entier avec des accords dans les principaux territoires, notamment les États-Unis, le Brésil, la France, la Corée du Sud et la Chine.

DogTV sera lancé le 8 novembre et sera disponible sur une gamme de téléviseurs intelligents, d’appareils Android et Apple et en ligne.

