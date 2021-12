Dois-je acheter Celo après la vente en cours ?

CELO/USD se négocie très près du support des 3$ ce mercredi, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour acheter cette crypto-monnaie.

Le marché des crypto-monnaies reste sous pression, et si Bitcoin tombe en dessous du support de 45 000 $, cela ajouterait plus de pression sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Système financier transparent

Celo est une plate-forme qui rend les dApps financiers et les paiements cryptographiques accessibles à toute personne possédant un téléphone mobile.

Celo vous permet d’utiliser des crypto-monnaies comme argent quotidien afin que vous puissiez commencer à dépenser, envoyer et gagner des crypto-monnaies en quelques clics à partir de votre téléphone mobile.

Le système de cryptage basé sur l’adresse vous permet d’utiliser un numéro de téléphone mobile ou une adresse e-mail directement comme clé publique, mais les utilisateurs doivent noter que les actifs de cette plate-forme ne sont pas accessibles sur le réseau Ethereum. L’équipe de Celo a ajouté :

Les actifs de Celo existent sur une blockchain distincte et ne sont pas accessibles via des portefeuilles qui se connectent au réseau Ethereum. N’utilisez que des portefeuilles conçus pour fonctionner avec le réseau Celo et n’envoyez pas vos actifs Celo vers votre portefeuille Ethereum ou n’envoyez pas vos actifs Ethereum vers votre portefeuille Celo.

Le temps de verrouillage moyen sur cette plate-forme est de cinq secondes et il existe deux types de comptes : les comptes de contrat qui contiennent le code d’un seul contrat intelligent et les comptes externes contrôlés par un utilisateur.

Ce projet vise à construire un système financier dans lequel tout le monde peut atteindre la prospérité, et il est important de dire que Celo met beaucoup d’efforts pour offrir l’expérience la plus simple aux clients qui ne sont peut-être pas familiers avec les crypto-monnaies.

La plate-forme Celo est une preuve d’enjeu, compatible avec Ethereum Virtual Machine (EVM), open source et dispose d’un mécanisme de récompense où tous les utilisateurs peuvent participer aux vérifications, créant une large base de participants et rendant les récompenses en bloc plus accessibles au jour le jour. utilisateurs du jour.

Le jeton natif de cette plate-forme est le jeton CELO, et la plate-forme est régie par les propriétaires d’actifs CELO.

Celo s’est associé à une communauté incroyablement dynamique, de nombreux projets majeurs ont déjà collaboré avec Celo, dont les plus populaires, notamment Coinbase, T-Mobile, Andromeda et Social Capital.

Ours aux commandes du CELO

CELO s’échange de plus de 70% par rapport à ses sommets historiques d’août 2021, et le risque d’une nouvelle baisse persiste.

Source des données : tradingview.com

CELO reste dans un marché baissier ; Pourtant, si le prix dépasse 4 $, ce serait un signal « d’achat » et la prochaine cible pourrait être 5 $.

résumé

Celo est un projet qui rend les paiements cryptographiques accessibles à tous et a pour mission de construire un système financier dans lequel chacun peut atteindre la prospérité. CELO s’échange de plus de 70% par rapport à ses sommets historiques d’août 2021, et le risque d’une nouvelle baisse persiste.

Le poste Dois-je acheter Celo après la vente en cours ? est apparu en premier sur Invezz.