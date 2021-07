Dois-je acheter Cosmos pour 10 $ en juillet ?

Cosmos ATOM / USD a pour mission de créer un réseau de réseaux de crypto-monnaie, tous combinés via un logiciel open source qui rationalise vos transactions.

Le jeton ATOM, qui est le jeton Cosmos natif, joue un rôle clé en matière d’interopérabilité entre toutes les zones du réseau Cosmos plus large.

ATOM est principalement utilisé pour le jeu, les dépenses, le jeu ou la détention, et a le potentiel de devenir beaucoup plus précieux à mesure que de plus en plus de blockchains sont construites sur le réseau, qui reposent toutes sur le Cosmos Hub pour conserver leur historique des transactions.

Fonctionnalité et valeur ATOM

ATOM sert un autre objectif et donne aux utilisateurs la possibilité de voter sur les mises à jour du réseau. Il s’agit d’une incitation qui incitera certainement beaucoup de gens à vouloir le jeton ATOM.

Le 15 juin, Cosmos Hub Roadmap 2.0 a été annoncé, présentant la vision de l’interopérabilité, de l’évolutivité et de la convivialité de la blockchain. C’est ce qui a fait monter l’intérêt autour du token ATOM, qui est passé de 5$ début janvier à 9$ après cette annonce.

À titre d’exemple de la puissance du jeton ATOM, le 28 juin, Cosmos a annoncé que la proposition d’adopter le protocole Gravity DEX sur le Cosmos Hub était soumise au vote.

A ce titre, tous les détenteurs d’ATOM ont eu la possibilité de voter sur ce changement.

Le 29 juin, Cosmos a lancé le « Code With Us Workshop », où les développeurs ont eu la possibilité de participer à un didacticiel sur la façon dont ils peuvent créer leur propre blockchain à l’aide de Starport et utiliser le protocole Gravity DeX.

Grâce à des événements et des ateliers comme ceux-ci, Cosmos suscite l’intérêt pour son système. Plus il y a de blockchains qui finissent par être construites dans Cosmos, plus l’utilisation sera élevée et la valeur d’ATOM augmentera en conséquence.

Le 30 juin, Starname, un pont entre les blockchains faciles et les médias sociaux, a rejoint avec succès Stargate, qui a fait partie de l’Internet des blockchains alimenté par le Cosmos.

Faut-il acheter Cosmos (ATOM) ?

Le 1er juillet, le prix d’ATOM était de 10,95 $.

L’un des points les plus bas qu’il a obtenus tout au long du mois de juin était de l’ordre de 8,60 $, tandis que son point le plus élevé s’est produit le 3 juin à 17 $.

Cela nous donne un aperçu de la baisse récente du jeton et de la possibilité d’augmenter sa valeur.

Lorsque nous mettons leurs développements récents dans une image plus large, avec des ateliers comme le « Atelier Code With Us ».

En conséquence, cela a fini par susciter un intérêt pour le concept de construction de chaînes de blocs complètes en tête, ainsi que pour l’ajout d’autres chaînes de blocs sur Stargate.

Nous pouvons voir que sa valeur augmentera fin juillet pour atteindre la barre des 15 $.

Stargate est un ensemble de mises à jour qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités ainsi que des améliorations de performances aux chaînes de blocs créées avec le kit de développement logiciel (SDK) Cosmos.

Cela offre un accès facile aux développeurs, qui construiront de nouvelles blockchains pour s’exécuter dessus et, par conséquent, augmenteront la demande ainsi que l’utilisation du jeton ATOM, ce qui peut faire grimper le prix.

Dans la fourchette de prix de 10 $, ATOM est un investissement rentable dans l’avenir de l’interopérabilité de la blockchain.

Le poste Dois-je acheter Cosmos pour 10$ en juillet ? est apparu en premier sur Invezz.