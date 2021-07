Dois-je acheter de la crypto au prix après le ralentissement du marché ? Invezz

Le jeton Crypto.com CRO / USD a suivi le marché récent alors que même Bitcoin est tombé en dessous de la barre des 30 000 $, mais Crypto.com poursuit toujours sa mission d’adoption massive de DeFi.

Alors que le jeton de crypto-monnaie lui-même a vu sa valeur chuter de 7% au cours des dernières 24 heures, il pourrait toujours conserver sa valeur à long terme, et cela pourrait être le moment idéal pour de nombreux investisseurs en crypto-monnaie d’acheter le jeton. .

Le 7 juillet, l’UFC et Crypto.com ont annoncé un partenariat historique, dans lequel Crypto.com est devenu le premier partenaire officiel de la plate-forme crypto UFC, ainsi que son premier partenaire mondial officiel du kit de combat.

Cela entraînera une demande accrue pour le jeton CRO, car de nombreux fans de l’UFC auront enfin la chance de découvrir ce que sont les crypto-monnaies, et Crypto.com sera le point d’entrée idéal pour beaucoup d’entre eux.

Le 20 juillet, Crypto.com a annoncé le lancement de Cronos, la chaîne EVM de Crypto.com avec son nouveau testnet, proposant des contrats intelligents, une portabilité instantanée des DApp et un fonds de 100 millions de dollars pour soutenir les développeurs basés sur Cronos.

Cela déclenchera également un intérêt accru pour le jeton CRO, et avec une augmentation de la demande, le prix peut augmenter.

Faut-il acheter Crypto.com (CRO) ?

Le 20 juillet, le CRO valait 0,099 $.

Bien qu’il soit loin de son point le plus bas, il se situe toujours dans une fourchette de prix abordable qui peut attirer l’attention de nombreux investisseurs.

Pour mettre cela en perspective, en juin, il a vu sa valeur la plus élevée le 3 juin à 0,135 $, tandis qu’il a vu sa valeur la plus basse le 22 juin à 0,084 $.

Le jeton CRO a connu sa valeur la plus élevée de tous les temps le 22 février à une valeur de 0,277 $.

Tout cela nous donne un aperçu de la hauteur du potentiel d’augmentation du jeton, ainsi que de sa baisse au cours de son histoire récente.

Avec cela à l’écart, CRO est à son point le plus bas récent et en tant que tel pourrait être un achat intéressant, en particulier avec sa collaboration avec l’UFC et le lancement de Cronos.

Cela générera un intérêt pour le jeton CRO, et avec cet intérêt, nous verrons une demande plus élevée, une offre en circulation plus élevée et, en tant que tel, une valeur plus élevée du jeton.

En fait, d’ici la fin juillet, le jeton CRO a le potentiel d’atteindre une valeur de 0,200 $, ce qui pourrait en faire l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire.

