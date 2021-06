Dois-je acheter Decentraland (MANA) ? Investissez dans le métaverse

MANA MANA/USD joue un rôle important dans le monde virtuel de Decentraland car il peut être utilisé pour des transactions au sein de l’écosystème pour participer à la gestion de ses logiciels.

Posséder MANA permet aux utilisateurs d’interagir avec la plate-forme et de personnaliser leurs avatars, d’interagir avec d’autres utilisateurs et d’explorer le métavers dans son ensemble. Posséder MANA donnera également à tout utilisateur la possibilité de voter sur l’une des mises à jour de la politique, de participer aux enchères LAND et des subventions pour améliorer la plate-forme.

Embrasser le métavers

Le 24 mai, eToro, l’un des principaux courtiers en crypto-monnaie, a ajouté la prise en charge de l’achat, de la vente et du trading de Decentraland.

Le 4 juin, la maison de vente aux enchères britannique Sotheby’s, âgée de 277 ans, a annoncé avoir ouvert une réplique virtuelle de ses galeries londoniennes au sein de Decentraland. La galerie virtuelle est située dans le quartier d’art Voltaire de Decentraland et peut être trouvée en utilisant les coordonnées cartographiques 52.83.

Le 4 juin, Boson a payé un montant record de 704 millions de dollars pour Decentraland Plot afin de créer un centre commercial virtuel. Cet espace de vente au détail est destiné à permettre aux joueurs du jeu sur navigateur de Decentraland d’acheter des actifs numériques qu’ils peuvent échanger contre des biens et services physiques.

Avec MANA, la crypto-monnaie native de Decentraland étant ajoutée sur de nombreuses nouvelles bourses et bourses, nous pouvons voir comment les utilisateurs ont plus d’options pour la négocier. Vous pouvez apprendre comment acheter Decentraland (MANA) ici.

De plus, avec des attractions comme la maison de vente aux enchères Sotheby’s, nous pouvons voir beaucoup plus de joueurs intéressés à explorer le monde de Decentraland, et avec Boson mettant en œuvre ce métavers avec ses biens et services du monde réel, nous pouvons voir une fusion du métavers et de notre réalité.

Cela a le potentiel d’augmenter la valeur de MANA, ce qui en fait potentiellement un investissement rentable.

Faut-il acheter Decentraland ?

Le 24 mai, une fois qu’eToro a annoncé son soutien à MANA, le prix a bondi à 0,88 $. Le 4 juin, après que la maison d’enchères britannique Sotheby’s a annoncé sa réplique virtuelle, son prix est resté à 0,88 $.

Mais à la mi-juin, MANA a vu sa valeur se négocier autour de 0,70 $.

Cela signifie que nous pouvons voir un flux constant de valeur entre 0,70 $ et 0,80 $. Historiquement, il a atteint 1,60 $ le 7 mai. En tout cas, sa valeur est bien supérieure à ce qu’elle était au début de 2021, où elle avait une valeur de départ de 0,08 $. Il a connu une course haussière et est passé à 1,60 $ avant de retomber à 0,70 $.

Source de données – tradingview.com

Grâce à la mise en œuvre supplémentaire de choses du monde réel dans le métaverse, ainsi qu’au futur support commercial et à l’intérêt accru pour les produits numériques, nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que le niveau de 0,70 $ fournisse un soutien solide et il serait surprenant de voir le prix baisser même. plus loin.

Bien que nous ne voyions peut-être pas MANA retester le niveau de 1,60 $ en 2021, une perspective raisonnable serait que Decentraland se négocie au moins au-dessus du niveau de 1 $ avant la fin de l’année.

