Dois-je acheter des écouteurs Raycon ? Un regard sur la célèbre marque d’écouteurs sans fil YouTube

Vous avez probablement entendu parler des écouteurs Raycon sur YouTube, car bon nombre des plus grands noms du site de streaming les ont à un moment ou à un autre approuvés pour leur excellent son et leurs prix encore meilleurs.

Bien qu’il s’agisse évidemment d’un parrainage rémunéré au nom de Raycon, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander à quoi ils ressemblent vraiment et, plus important encore, s’ils valent la peine d’être achetés par rapport à d’autres écouteurs sans fil éprouvés de Sony, Samsung, LG, Amazon et Pomme.

Pour les mettre à l’épreuve, nous avons contacté Raycon pour obtenir une paire – leurs écouteurs de travail haut de gamme à suppression active du bruit. À 149,99 $ (environ 100 £, 200 AU $), ceux-ci coûtent autant qu’une paire d’Apple AirPod ou de Sony WF-SP800N, mais sont livrés avec quelques fonctionnalités supplémentaires qui pourraient, sur le papier, leur donner l’impression d’être la meilleure affaire.

Plongeons-nous dans les inconvénients et les avantages des écouteurs – dont il y en a beaucoup – puis nous entrerons dans leurs prix et leurs spécifications, et terminons avec un aperçu de l’entreprise et de la façon dont elle est devenue si populaire.

Dois-je acheter une paire d’écouteurs Raycon ?

La raison pour laquelle vous avez probablement été attiré par les écouteurs en premier lieu est qu’ils semblent être une excellente alternative bon marché aux Apple AirPods ou aux Google Pixel Buds – et si vous ne faites référence qu’aux écouteurs Everyday ou Performance, vous seriez absolument droite.

À seulement 79,99 $ (environ 60 £, 100 AU $), le Raycon Everyday a d’excellentes spécifications et une autonomie de 8 heures à bord. Il comprend également un étui de chargement sans fil qui offre 24 heures d’utilisation supplémentaires. Ils sont IPX6 résistants à l’eau et aux éclaboussures, ce qui les rend parfaits pour les entraînements, et les utilisateurs sont généralement impressionnés par leur qualité sonore, ce qui est assez impressionnant pour le prix.

En passant d’un cran aux écouteurs Raycon Performance, vous obtenez un ajustement légèrement meilleur grâce à l’aile intégrée qui s’accroche à votre oreille externe et à une meilleure autonomie globale de la batterie avec l’étui. Ils sont un peu plus chers que les écouteurs Raycon Everyday à 110 $ (environ 80 £, 150 $ AU), mais ils semblent être une meilleure option si vous avez eu des problèmes avec les écouteurs qui tombent pendant une séance d’entraînement.

Sur la photo : une femme portant des écouteurs Raycon sur fond bleu. (Crédit image : Raycon)

Enfin, les écouteurs Raycon The Work haut de gamme. Ils sont certainement les plus chers de la gamme d’écouteurs Raycon, et ils doivent donc vraiment offrir le plus pour leur prix d’autocollant. Pour aider à justifier le coût, ce sont les seuls écouteurs à proposer une suppression active du bruit et des tiges pour vraiment vous donner ce look de style AirPods. Ils sont livrés avec des embouts en mousse à mémoire de forme – un joli bonus – et utilisent six microphones pour offrir une bonne qualité d’appel (d’où la référence à travailler en leur nom).

Le problème avec les écouteurs est que les utilisateurs signalent parfois des problèmes de connectivité – un problème que nous avons également eu avec notre paire – et de l’ajustement parfait. Après avoir testé des centaines d’écouteurs au fil des ans, les The Work de Raycon sont parmi les plus difficiles, même lorsque vous utilisez les embouts en mousse inclus qui devraient s’adapter parfaitement à votre conduit auditif. Les performances audio sont bonnes, mais elles nécessitent un bon ajustement pour obtenir cette réponse des basses puissante, ce qui est difficile à réaliser lorsque les écouteurs ne s’adaptent pas correctement.

Nous vous recommandons de commencer par les écouteurs Performance et de ne passer à The Work que si vous avez absolument besoin de la suppression active du bruit pour vos déplacements. Sinon, une bonne étanchéité passive avec les écouteurs Performance vous procurera une qualité sonore tout aussi bonne et nous pensons que vous les aimerez plus que les Google Pixel Buds.

Raycon The Everyday Headphones (au centre) à côté des Raycon The Everyday Earbuds (à gauche) et Raycon The Performance Earbuds (à droite). (Crédit image : Raycon)

Comment sont les écouteurs Raycon Everyday ?

Nous ne les avons pas regroupés avec les écouteurs parce que, eh bien, ce sont des écouteurs, mais nous avons également mis la main sur The Everyday Headphones pour les tester également.

Ce que les écouteurs promettent, c’est la suppression active du bruit dans une paire d’écouteurs supra-auriculaires avec la même signature sonore que les écouteurs. Raycon dit qu’ils dureront environ 22 heures avec l’ANC désactivé, mais moins lorsque vous l’avez activé. Ils sont également relativement bon marché pour les écouteurs antibruit supra-auriculaires à seulement 99 $ (environ 70 £, 135 AU $).

Alors, qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ? La plupart du temps, ils offrent un bon son, avec une séparation stéréo étonnamment bonne, mais le spectre sonore s’adresse définitivement plus aux basses qu’à toute autre chose. L’annulation du bruit elle-même n’est pas si puissante, surtout lorsqu’elle est comparée aux leaders de l’espace comme Bose ou Sony, et elle ne prend en charge aucun des meilleurs codecs audio – vous êtes coincé avec SBC et AAC.

À leur prix, ils sont bien assis au milieu du peloton, mais nous ne les recommanderions pas sur l’un des meilleurs écouteurs antibruit de notre guide.

Sur la photo : Ray J, rappeur américain devenu entrepreneur et co-fondateur de Raycon. (Crédit image : Raycon)

Qu’est-ce que Raycon ? Est-ce une bonne entreprise ?

Raycon est co-fondé par Ray J, le rappeur américain devenu star de télé-réalité, aux côtés de l’autre Ray, Ray Lee. Le couple a uni ses forces pour créer une société de casques sans fil qui vise à saper les principaux acteurs de l’industrie technologique avec des options plus abordables – bien qu’elle ne les vende actuellement qu’aux États-Unis.

Raycon en tant qu’entité existe depuis 2017 et a gagné en popularité grâce à son mélange de soutiens de célébrités et d’affiliés YouTube. Cela, associé à ses prix déjà bas et à des remises encore plus importantes, a vraiment ouvert la voie à son succès auprès des plus gros acteurs.

Sur son site Web, les utilisateurs donnent en masse des critiques élogieuses aux écouteurs de Raycon et nous avons constaté que cela était en grande partie vrai avec nos tests, bien que beaucoup ne mentionnent pas les inconvénients des écouteurs. Dans l’ensemble, Raycon est une entreprise de confiance qui fabrique des produits décents – mais, comme toute entreprise, ces produits ne sont pas aussi parfaits qu’ils le prétendent.