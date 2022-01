Dois-je acheter du Bitcoin pour le support des tests de prix ? Invezz

Le prix du Bitcoin (BTC / USD) a été soumis à une pression intense ces derniers jours alors que les inquiétudes concernant la Réserve fédérale montent. Bitcoin est tombé à un support clé à 45 560 $, où il a eu du mal à baisser ces dernières semaines.

Bitcoin et la Fed

Le prix du Bitcoin a chuté de plus de 32% depuis son plus haut historique. Cette performance est principalement due à des facteurs externes car les données en chaîne indiquent une forte demande de Bitcoin. Par exemple, le nombre de comptes non nuls a augmenté tandis que les plus gros détenteurs ont continué à augmenter leurs positions.

D’autres données révèlent que le taux de hachage de Bitcoin a atteint un niveau record, tandis que la difficulté de l’exploitation minière a augmenté. Ce sont des signes que Bitcoin se porte bien.

Le facteur externe qui a contribué à la faible performance des prix de Bitcoin est la Réserve fédérale.

Ces derniers mois, la Fed a laissé entendre qu’elle accélérerait le processus de resserrement cette année. Par exemple, en novembre, la banque a réduit ses achats d’actifs d’environ 15 milliards de dollars. En décembre, elle a doublé le montant des achats à 30 milliards de dollars. Cela signifie que la Réserve fédérale mettra fin à son assouplissement quantitatif au premier trimestre.

La Fed a également laissé entendre qu’elle augmenterait les taux d’intérêt trois fois cette année. En tant que tel, il est probable que les taux globaux augmenteront à environ 0,75% cette année.

Par conséquent, le prix du Bitcoin a été sous pression en raison des inquiétudes croissantes concernant la Réserve fédérale. Les analystes pensent que la pièce sous-performera comme elle l’a bien fait dans une période de politiques monétaires faciles. Cela explique également pourquoi les entreprises technologiques ont poursuivi leur liquidation cette année.

Pourtant, certains analystes pensent que le prix du Bitcoin continuera d’augmenter à mesure que la demande institutionnelle augmente. Dans une interview à CNBC, le PDG de Nexo a prédit que le prix du BTC atteindrait 100 000 $ cette année.

Prévision du prix du Bitcoin

Le graphique de quatre heures montre que quelque chose d’unique s’est produit pendant la session de nuit. Le prix du BTC est tombé à un creux de 45 560 $, ce qui était un niveau de support important. Le prix a eu du mal à passer en dessous de ce point plusieurs fois auparavant.

Il reste légèrement inférieur aux moyennes mobiles de 25 et 50 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) est passé au niveau neutre de 40. Par conséquent, étant donné que le prix du Bitcoin a formé un motif de tête et d’épaules, il y a une chance que vous connaîtra une cassure baissière.

