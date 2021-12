Dois-je acheter du PDEX après la migration du jeton ERC-20 vers le substrat ?

Polkadex PDEX / USD est un échange de carnets d’ordres pour la finance décentralisée (DeFi) basé sur le substrat.

Il a été développé pour combiner le format sécurisé et non dépositaire typique des échanges décentralisés avec l’accessibilité et la facilité d’utilisation des échanges centralisés.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

PDEX a été initialement conçu comme un jeton ERC-20 basé sur Ethereum, qui était une solution temporaire pendant que la plate-forme était sur testnet.

La migration du substrat comme catalyseur de croissance

Le 22 septembre, nous avons discuté de l’opportunité d’investir dans Polkadex avant le lancement du réseau principal le 29 septembre.

Le 1er décembre, Polkadex a annoncé l’inscription de son jeton PDEX natif sur Gate.io, qui à son tour a marqué le début de la migration du PDEX basé sur ERC-20.

Cela dit, les utilisateurs de Polkadex peuvent migrer de l’ERC-20 vers la chaîne native jusqu’au premier trimestre 2022, après quoi l’ERC-20 PDEX sera désactivé.

Bien que pendant le testnet PDEX était compatible avec Ethereum via la norme ERC-20, la migration vers le jeton PDEX natif est un élément clé pour rendre l’écosystème Polkadex plus sécurisé.

Polkadex offre un APY moyen de 65% pour parier PDEX sur la chaîne native pour faire avancer les choses avec la migration.

Faut-il acheter Polkadex (PDEX) ?

Le 1er décembre, Polkadex (PDEX) valait 14,44 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances en novembre.

La valeur historique la plus élevée du jeton PDEX était le 16 mai, lorsque le jeton PDEX a atteint une valeur de 39,38 $.

Cela nous donne une indication qu’à son point de valeur le plus élevé de tous les temps, le jeton PDEX valait 24,94 $ de plus ou de 172 %.

Cela étant dit, le jeton PDEX n’a ​​pas aussi bien fonctionné en novembre.

Cela est dû au fait que le 3 novembre, le jeton a vu sa valeur augmenter à son plus haut point du mois à 26,41 $ par rapport aux jours précédents.

Cependant, le 30 novembre, le dernier jour du mois, le jeton est tombé à son plus bas niveau à 14,72 $. Cela a marqué une diminution de 11,69 $ ou 44%.

Cela dit, le 1er décembre est encore plus bas, 14,44 $. Cela a marqué une baisse supplémentaire de 2 % ou 0,28 $ sur une période de 24 heures.

Avec la promesse d’un APY moyen de 65% et ce processus de migration, nous pourrions potentiellement voir beaucoup plus de mouvement dans PDEX, ce qui, à son tour, pourrait augmenter sa valeur.

À son prix de 14,44 $, le jeton PDEX est un achat intéressant si vous le conservez pendant les six prochains mois ou plus, car il peut potentiellement augmenter de plus de 25 $ si la migration se poursuit sur la base du plan.

D’un autre côté, si le jeton tombe en dessous de 10 $, cela vaut peut-être la peine de reconsidérer.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent